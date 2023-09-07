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Исследование Автотеки: россияне назвали самые важные системы безопасности в автомобиле

07.09.2023 56 1 0

Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом, провели опрос и выяснили, что большинство респондентов регулярно используют электронные системы безопасности. Самой важной автовладельцы считают систему контроля слепых зон, при этом систему предупреждения о безопасном выходе из автомобиля чаще всего называли лишней. В исследовании приняли участие более 5 000 жителей России, которые имеют личный автомобиль.

Опрос Автотеки показал, что ежедневно электронными системами безопасности пользуются 39% респондентов. Примечательно, что этот показатель заметно выше среди мужчин (44%), чем среди женщин (33%).

Несколько раз в неделю электронные системы безопасности используют 16% автовладельцев, а несколько раз в месяц – 8%.

При этом всего 16% опрошенных водителей вообще не используют эти системы.

Также почти половина респондентов (48%) отметили, что они уже сталкивались с ситуациями, когда электронные системы безопасности помогли им избежать ДТП. Среди молодых людей (от 18 до 24 лет) этот показатель выше, чем среди остальных возрастных групп.

Какие электронные системы безопасности – самые важные для россиян?

Наиболее часто опрошенные водители называли самой нужной в автомобиле систему контроля слепых зон (40%). При этом женщины выбирали этот вариант ответа значительно чаще, чем мужчины. За ней следует система автономного экстренного торможения, признанная важной 33% опрошенных.

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На третьем месте – антипробуксовочная система (29%). Также в топ-5 необходимых электронных систем безопасности вошли система распределения тормозных усилий (28%) и система электронного контроля устойчивости (ESG) (18%).

Электронные системы безопасности, которые водители считают лишними в автомобиле

Рейтинг систем безопасности, которые россияне считают лишними в своих автомобилях, возглавила система предупреждения о безопасном выходе из автомобиля (23%). Автопарковщик назвали лишней системой 21% опрошенных, систему «старт-стоп» – 19%, а систему контроля полосы движения – 15%.

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Чаще всего среди систем, установленных в автомобиле, водители отключают автопарковщик (11%), адаптивный круиз-контроль (10%), антипробуксовочную систему (8%) и систему «старт-стоп» (8%).

На вопрос об отключении электронных систем безопасности респонденты в возрастных группах от 45 до 54 лет и от 55 до 64 лет значительно чаще отвечали, что не отключают никакие из систем (52% и 53% соответственно). При этом всего 31% водителей в возрасте 18-24 лет выбрали ответ «никакие не отключаю».

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1 комментарий
07.09.2023 15:39
Papirus

Хм, странный результат в стране, где большинство полагается на иконку на торпеде, чем даже на подушки безопасности. А уж контроль слепых зон и активный круиз и вовсе доступны единицам.
Вообще не понял какое отношение к безопасности имеет система «старт-стоп»?! Если только она доведет водителя до суицида.

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