Итоги 2 этапа RDS Europe 2024

В минувшие выходные в Рязани на легендарном автодроме ATRON INTERNATIONAL CIRCUIT состоялся 2 этап RDS Europe 2024 года.

Если в пятницу утром, когда пилоты вышли на первую тренировку над автодромом ATRON INTERNATIONAL CIRCUIT шел проливной дождь, то суббота и воскресенье порадовали многочисленных болельщиков на трибунах теплой и солнечной погодой. Вкупе с крайне интересными противостояниями на трассе, это помогло создать неповторимую атмосферу 2 этапа RDS Europe 2024!

Зачет NXT

Представители зачетной группы NXT стартовали со стадии ТОП-8. В полуфинале Иван Седых и Валерий Никулин ожидали своих соперников из пар Колганов – Бахвалов и Гольбрайх – Дворников. В первом дуэте сильнее оказался Алексей Бахвалов, во втором – Леонид Дворников.

Финалисты зачетной группы NXT определились по итогам ТОП-4. Ими стали Алексей Бахвалов и Валерий Никулин.

Леонид Дворников и Иван Седых встретились друг с другом в заезде за третье место, который обернулся победой для Леонида.

Финал между Валерием Никулиным и Алексеем Бахваловым на почти одинаковых BMW E92 в ливрее команды «Культура заноса» вышел под стать главному заезду уик-энда. Пилоты наравне прошли траекторию гоночного полотна, совершая синхронные и агрессивные перекладки. Больше судей впечатлила езда Алексея Бахвалова, ставшего победителем этапа RDS Europe 2024 в зачетной группе NXT второй раз подряд!

Личный зачёт, «NXT»:

Алексей Бахвалов, «Культура заноса» Валерий Никулин, «Культура заноса» Леонид Дворников

Зачет PRO

Субботняя квалификация получилась очень сильной! 22 пилота набрали более 90 баллов, а проходная отметка в ТОП-24 составила 89 очков! После таких результатов стало понятно, что пилоты максимально заряжены на самый высокий результат, а парные заезды станут украшением уик-энда.

По итогам первого раунда парных заездов в ТОП-16 вышли следующие гонщики: Данила Воробьев, Александр Абрамов, Ваге Акопян, Георгий Бибаев, Егор Губин, Евгений Шмаков. В ОМТ-заездах выход в ТОП-16 оформили Сергей Корнеев и Артем Лейтис.

Без аварий на этой стадии не обошлось. Под конец первого заезда между Тимофеем Добровольским и Ваге Акопяном произошел контакт, после которого Nissan Тимофея не смог продолжить свое участие в соревнованиях. ОМТ-хит между Артемом Лейтисом и Олегом Пуненковым завершился в поролоновых защитных барьерах у культовой стены-магнита – не повезло пилоту команды Drift Room Олегу Пуненкову.

ТОП-16 стартовал с дерби команды LUKOIL Racing Drift Team между Григорием Гусевым и Данилой Воробьевым, но, увы, BMW пилота под номером 98 подвела – технический сход. Гриха вышел в ТОП-8, где к нему присоединились: Сергей Корнеев, Иван Пальмин, Артем Лейтис, Георгий Бибаев, Леонид Шнайдер, Евгений Шмаков и Ваге Акопян.

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И снова стена-магнит притянула к себе пилотов – сначала Алексей Козлов в хите против Лейтиса задней частью своей Toyota Cresta зацепил бетонное ограждение и повредил задний рычаг, после чего дальнейшее участие стало невозможным. Потом не обошлось без аварии в паре Мацкевич – Акопян, в результате которой пилот из Беларуси был вынужден оформить технический сход.

ТОП-8 начался с победы Григория Гусева над Сергеем Корнеевым. Затем последовательно в полуфинал вышли Иван Пальмин, Артем Лейтис и Леонид Шнайдер. Четыре пилота из командного зачета оставили не у дел четырех гонщиков из личного зачета.

Огненные заезды между Гусевым и Пальминым дали начало полуфинальной стадии. В них было все – контакты, борьба дверь в дверь, много дыма и бешеные скорости! Второй заезд завершился контактом. Судейским решением победа досталась Ивану Пальмину.

Во второй паре (Шнайдер – Лейтис) все прошло без аварий, однако все присущие красочному заезду компоненты были соблюдены в полном объеме. Сильнейшим в паре оказался Леонид Шнайдер.

Заезд за третье место по накалу был достоин финала! Лейтис с момента постановки буквально приклеился к Григорию Гусеву и не отпускал его до финишной черты. Ответный хит также прошел в агрессивной, заставляющей болельщиков ликовать, манере. Третью строчку турнирной таблицы по итогам этапа занял Артем Лейтис из Lemarc Yakhnich motorsport Winline Team.

Финал – не просто слово, а четкое определение всему происходящему на трассе. Казалось, что Шнайдер и Пальмин хотят выжать из своих дрифт-каров все. Дым стоял столбом, напряжение росло. В роли преследователя Пальмин проехал максимально близко к сопернику. Второй хит, когда уже Шнайдер был преследователем, опять же не отличался по накалу от первого – дошло даже до легкого столкновения, не повлиявшего, впрочем, на техническое состояние автомобилей. Судьи длительное время принимали решение и вынесли вердикт – победителем 2 этапа RDS Europe 2024 в зачетной группе PRO стал Иван Пальмин, представитель команды Carville Racing!

Личный зачёт, «PRO»:

Иван Пальмин, «Carville Racing» Леонид Шнайдер, «Time Up» Артем Лейтис, «Lemarc Yakhnich motorsport Winline Team»

Командный зачет, «PRO»: