На виртуальной версии подмосковной трассы Moscow Raceway состоялась гонка четвертого этапа киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, который организован при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Завершилась она убедительной победой Кирилла Антонова. Пилот команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team собрал «Большой шлем» став лучшим и в квалификации, и в самой гонке, а также установив лучшее время круга в гоночном режиме.

Партнерский материал

Вечер для пилота команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team начался с победы в квалификации – второй подряд после этапа в Японии. Заезд проходил в идеальных погодных условиях, что позволяло пилотом показать максимум своих возможностей в борьбе за лидерство на стартовой решетке. Кирилл Антонов по итогам квалификации смог на двенадцать сотых секунды опередить LADA Vesta Sport TCR под управлением Адама Пинца из команды Arnege Competition, что обеспечило россиянину первое место на старте гонки. Результаты сессии оказались настолько плотными, что в полусекунде от лидера разместилось сразу 9 пилотов.



Кирилл Антонов и Адам Пинц сохранили две первые позиции на старте и начали отрываться от соперников. Венгр на пару кругов опустился в хвост первой десятки после обязательного пит-стопа, но уже к 15-му кругу вернул себе второе место, в то время как пилот LADA Sport ROSNEFT eRacing Team сохранял лидерство по ходу всех 28 кругов и одержал третью победу в сезоне, еще более укрепив позиции в общем зачете чемпионата. Напарник по тольяттинской команде Павел Муконин, стартовавший четвертым, составил Антонову и Пинцу компанию на подиуме.

Топ-5 пилотов по итогам финиша:

Кирилл Антонов (Россия, LADA Sport ROSNEFT eRacing Team) – 46:38.530

Адам Пинц (Венгрия, Arnage Competition) — +07.663

Павел Муконин (Россия, LADA Sport ROSNEFT eRacing Team) — +19.106

Флориан Хассе (Германия, Dorr Esports) — +20.564

Алессандро Оттавиани (Италия, Virtualdrivers By TX3) — +20.745

Гонка получилось более чем активной, несмотря на то, что ехал я большую часть заезда в одиночку. Моей основной задачей было сохранить резину и заставить соперников нервничать: в других чемпионатах я изучил их и понимаю, где могут быть их слабости. Я смог реализовать свою задачу полностью. Провел отличный пит-стоп и проехал со стабильным темпом до финиша. Спасибо команде за тренировки и за бесценный опыт реальных заездов, дальше будем стараться ещё сильнее, чтобы добиваться ещё больших успехов! Кирилл Антонов Победитель гонки 4 этапа:

Чемпионат продолжается! 4 октября стартует отборочная часть пятого этапа, финальная гонка стадии состоится 20 октября на итальянской трассе IMOLA. Как и прежде, все участники будут стартовать на виртуальной копии автомобиля LADA Vesta Sport TCR класса «Туринг». Подробности на официальной странице чемпионата



Календарь киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2021:



5 этап. Отборочный этап — 04-17 октября, гонка — 20 октября. Трасса Imola

6 этап. Отборочный этап — 01-14 ноября, гонка — 17 ноября. Трасса Hokkenheimring

Гранд-финал – декабрь.