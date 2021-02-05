Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги 7-го ежегодного исследования «Residual value – 2021» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). В рамках этого исследования были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей по сегментам в классах Standart и Premium в 2020 году.

Эксперты агентства с 2011 года в ежемесячном режиме проводят мониторинг цен на новые легковые автомобили, а с 2012 года так же исследуются цены на автомобили с пробегом. В этом году при составлении рейтинга были исследованы автомобили 49 марок, примерно 270 моделей и 1700 модификаций (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии).

В исследовании принимали участие модели, официально продаваемые на рынке РФ. Для корректной оценки остаточной стоимости в процессе расчета из общего массива данных были исключены модификации с низким уровнем предложений на вторичном рынке. Кроме того, нами не учитывались автомобили, требующие кузовного ремонта и не соответствующие по году выпуска справочным значениям исследуемых моделей. Также мы не брали в расчет автомобили, имеющие расхождения в цене на 50 % и более от среднего значения по выборке для конкретной модели.

Все модели, участвовавшие в исследовании, были ранжированы в соответствии с сегментацией агентства «Автостат» с учетом ценового позиционирования, подразумевающего деление брендов на два класса – Standart и Premium.

Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2017 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2020 году (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам.

В отличие от других подобных исследований рейтинг остаточной стоимости «Residual value» от аналитического агентства «Автостат» имеет более детальный подход. Результаты исследования документально подтверждены дипломами, свидетельствующими об актуальных показателях сохранности остаточной стоимости моделей.

«Исследование "Residual value" несет практическую пользу как для продавцов, так и для покупателей автомобилей, позволяя получить представление о том, насколько конкретная модель теряет в цене по истечении определенного периода времени», – отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин, – «Как показывает практика, меньше всего теряют в цене те автомобили, которые в течение трех лет подорожали сильнее всего».

Ниже в соответствующих таблицах представлены победители и призеры – модели, имеющие наилучшую остаточную стоимость в своих сегментах (отдельно Standart и Premium). Эти автомобили отмечены специальными дипломами аналитического агентства «Автостат», подтверждающие высокий уровень сохранности их остаточной стоимости.

Рейтинг моделей в классе STANDART



Сегмент Место Марка Модель Сохранность стоимости, % 1 KIA Rio X-Line 97,98 B 2 Renault Sandero 88,92 3 Hyundai Solaris 86,96 1 Toyota Corolla 86,12 C 2 Mazda 3 83,32 3 Hyundai Elantra 82,71 1 Toyota Camry 86,93 D 2 Hyundai Sonata 85,23 3 Mazda 6 83,58 1 Toyota Hilux 87,54 PICKUP 2 Mitsubishi L200 77,30 3 Volkswagen Amarok 73,03 1 Hyundai Creta 91,69 SUV (B) 2 Renault Duster 85,64 3 Nissan Juke 83,29 1 Mazda CX-5 89,53 SUV (C) 2 Toyota RAV4 86,30 3 Volkswagen Tiguan 86,20 1 KIA Sorento 88,39 SUV (D) 2 Toyota

Land Cruiser Prado 86,96 3 Toyota Fortuner 85,92 1 Toyota Land Cruiser 88,15 SUV (E) 2 KIA Mohave 82,89 3 Volkswagen Touareg 77,51

Рейтинг моделей в классе PREMIUM

