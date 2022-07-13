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Iveco покидает РФ и передаёт свою долю в совместном предприятии в Челябинской области

13.07.2022 196 0 0

Поставки готовой техники итальянской марки были прекращены ещё в начале марта. Также компания не отгружает комплектующие для завода в Миассе.

 

Название Iveco расшифровывается как Industrial Vehicles Corporation. Итальянский производитель занимается выпуском коммерческого транспорта, штаб-квартира находится в Турине. Компания начала активную деятельность в РФ в начале 90-ых: официальное представительство Iveco появилось в 1991 году, а совместное производство – в 1994-ом. До 2009 года проект назывался «Ивеко-УралАЗ», затем Уральский автозавод продал свою долю частной фирме АМТ, так что СП переименовали в Iveco-АМТ.

Компания Iveco приняла решение полностью свернуть бизнес в РФ. Производитель коммерческого транспорта поставил его на паузу ещё в начале марта: тогда прекратились поставки готовой техники итальянского бренда. Кроме того, на завод, расположенный в Челябинской области (в городе Миассе), перестали поступать комплектующие для локальной сборки грузовиков Iveco. По плану в этом году с конвейера площадки должно было сойти около 600-700 машин.

О том, что производитель выходит из СП Iveco-АМТ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора Iveco Геррита Маркса. Доля итальянцев составляла 33%, её было решено передать российскому партнёру. Предполагается, что сделка будет завершена до конца текущего года. Что будет с предприятием в Миассе и его сотрудниками в дальнейшем, пока не ясно.

В дальнейшем Iveco собирается сотрудничать с Hyundai Motor в рамках проекта по созданию автобусов на водородном топливе, предназначенных для Европы. Кроме того, компания сосредоточится на выпуске автобусов с нулевым и низким уровнем выбросов на итальянском заводе, расположенном в городе Фодже. Ещё производитель собирается сотрудничать с американской компанией Via в области цифровых услуг для общественного транспорта.

Ранее стало известно о том, что формат присутствия в РФ готовится поменять Mercedes-Benz. Предполагается, что имущество дистрибутора – «Мерседес-Бенц Рус» – могут продать одному из дилеров. Сообщалось также, что имеющийся российский склад машин немецкой марки пока что не распродан (вероятно, производитель опасается санкций, которые запрещают поставку в страну премиальных автомобилей дороже 50 тыс. евро).

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