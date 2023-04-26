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  • Из Петербурга в Москву на EXEED VX: отзыв о возможностях китайского внедорожника

Из Петербурга в Москву на EXEED VX: отзыв о возможностях китайского внедорожника

26.04.2023 312 0 0

Любите путешествовать на автомобиле? Тогда Вам будет интересно почитать о поездке из города на Неве в Москву на этом семиместном кроссовере. Как внедорожник прошел испытание трассой? Сейчас все узнаете.

Технические характеристики 

Начнем с габаритов: в длину VX распростерся почти на пять метров, а весит целых две тонны! Для такого внушительного автомобиля требуется соответствующий силовой агрегат, и здесь он именно такой – двухлитровый бензиновый, развивающий 249 л.с. и 385 Нм момента. Пару двигателю составляет семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод полный. Средний расход топлива за поездку составил 7,8 литра на 100 км – очень неплохо для большого кроссовера с бензиновым двигателем. 

Комфорт 

На водительском кресле чувствуешь себя настоящим капитаном корабля. Удобная посадка, ненавязчивая боковая поддержка, есть даже вентиляция и подогрев – класс! Вся информация об автомобиле отображается на двух ярких дисплеях по 12,3 дюйма. Управление всеми системами при этом действительно простое и интуитивное.

Второй ряд тоже максимально комфортен, и на нем легко уместятся 3 взрослых человека. Диван имеет большой диапазон регулировок, есть свой блок управления микроклиматом и лампочки индивидуального освещения. На третьем ряду, как и во всех автомобилях этого класса, комфортно только детям, так как места для ног уже не очень много. А если говорить про багажник, то даже с семиместной посадкой в него легко помещаются несколько рюкзаков.

Езда 

На трассе автомобиль ведет себя размеренно и спокойно, однако прекрасно справляется с обгонами и другими динамичными маневрами. В целом подвеска в меру жесткая, так что кроссовер прекрасно управляется и не ощущается слишком тяжеловесным.

Отдельная похвала шумоизоляции и уровню оснащения. Из крайне полезных опций есть, например, камера кругового обзора с отличной детализацией и адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе – отличные помощники в дальних поездках!

Резюме

EXEED VX – прекрасный вариант для большой семьи. Подойдет он как для повседневных поездок по городу, так и для таких вот путешествий. Просторный салон, экономичность и высокий уровень комфорта – вот главные преимущества этого автомобиля. 

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