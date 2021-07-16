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  • Из-за нехватки машин в России могут остановить перезапуск госпрограммы поддержки авторынка

Из-за нехватки машин в России могут остановить перезапуск госпрограммы поддержки авторынка

16.07.2021 126 0 0

У Министерства промышленности и торговли в РФ нет планов по возобновлению программы льготного автокредитования.

 

Прошлый год был для многих автопроизводителей сложным: из-за последствий пандемии коронавируса продажи упали по всему миру, в том числе и в России. В текущем году рынок продолжает постепенное восстановление: по данным АЕБ, за первое полугодие 2021-го дилеры реализовали в РФ 870 749 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат почти на 37% больше, чем в январе-июне 2020-го и на 5% больше по сравнению с первой половиной «доковидного» 2019-го.

Одним из инструментов стимулирования спроса на российском рынке остаются госпрограммы поддержки, в частности, льготное автокредитование. Программа предполагает, что банкам из бюджета компенсируется 10% авансового платежа за машину, которая покупается в кредит. Она распространяется на модели, цена которых не превышает 1,5 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсант», Министерство промышленности и торговли РФ отказалось перезапускать программы льготного автокредитования. Из бюджета на программу было выделено 5 млрд рублей, отбор банков-участников провели в мае этого года. Средств должно было хватить на продажу в кредит в рамках госпрограмм 50 тыс. машин. Льготное автокредитование предполагалось запустить в августе (власти сочли, что в июне-июле рынок и без этого «перегрет»).

В начале июля глава Минпромторга Денис Мантуров подтверждал, что госпрограмма будет возобновлена в этом году. По данным издания, ссылающегося на собственный источник, теперь ведомство сообщает об отзыве лимитов финансирования, которые были выделены банкам. Кроме того, нет подтверждения, что льготное автокредитование будет запущено в августе или позже.

При этом теперь в Минпромторге, согласно официальному ответу, теперь лишь рассматривают целесообразность возобновления госпрограммы. В ведомстве пояснили, что на российском рынке наблюдается «ажиотажный спрос на автомобили», нынешние показатели превышают показатели 2019 года (как мы отметили выше). По сведениям источников издания, чиновники объясняют решение остановить запуск льготного автокредитования дефицитом машин, а также «перегретым» рынком.

В банках знают о том, что госпрограмму возобновлять не планируется. Они это связывают в том числе с сохраняющимся дефицитом автомобилей на складах дилеров, а также с проблемами с поставками комплектующих. Возможно, льготное автокредитование вернётся позже, когда спрос на машины начнёт спадать. Сообщается, что крупные поставки машин дилерам возобновятся в сентябре, возможно, тогда и перезапустят госпрограммы.

При этом программу льготного автокредитования могут изменить: участники рынка считают, что нужно вернуть старый механизм, когда субсидировалась ставка по кредиту. Тогда как актуальный формат предполагает скидки на автомобили. Отмечается, что это сказывается на продажах бюджетных моделей и в итоге приводит к росту их стоимости. Пока что вопрос о том, когда именно запустят программу господдержки и в какой форме, остаётся открытым.

Россия авторынок авто и общество

 

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