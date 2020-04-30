Изменение правил автотюнинга снова отложено. Получать права по-новому пока тоже не будем

Вступление в силу новых норм перенесено примерно на полгода. Поправленные правила тюнинга вступят в силу зимой 2021-го, а сдача экзамена в ГИБДД изменится весной того же года.

Обновлённые нормы регистрации «переделок» не могут вступить в силу уже не первый год. Сами правила были одобрены ещё в начале апреля 2019 года, большинство из них должны были вступить в силу летом того же года, несколько пунктов планировалось ввести в начале 2020-го. Однако в итоге сроки перенесли на 1 июля текущего года, так как в России не оказалось достаточного количества подходящих по требованиям лабораторий, выдающих нужные автовладельцам документы. Теперь же дата изменения правил автотюнинга снова поменялась: нормы начнут действовать 1 февраля 2021-го.



Интерес к новой схеме легализации изменений в конструкцию машин стоит проявить тем, кто, к примеру, намеревается оборудовать свой автомобиль лебёдкой, обвесом и т.д. Кроме того, она затронет автовладельцев, планирующих установить газобаллонное оборудование на своё ТС.



Согласно постановлению, для того, чтобы получить разрешение в ГИБДД (на внесение изменений в конструкцию), собственникам машин нужно будет предоставить пакет документов, в том числе заключение технической экспертизы от испытательной лаборатории. Оно будет внесено в специальный реестр. С этим разрешением владелец уже сможет обратиться к производителю работ и, собственно, осуществить свою «переделку». После этого готовый автомобиль потребуется отправить в лабораторию, где он пройдёт испытания. По итогам собственник получит протокол этих тестов (он также отправится в спецреестр). Затем машину надо будет отправить на техосмотр, далее с документами – в ГИБДД. В результате владелец «переделанного» автомобиля получит свидетельство.

Одним из главных отличий новых правил от текущих является запрет на дистанционную экспертизу. Дело в том, что сейчас лаборатории могут выдать заключение на основании присланных собственником фотографий «переделанной» машины. Впоследствии такая возможность будет исключена.



Помимо этого, в России пока будут действовать текущие правила сдачи экзамена на права. Предполагалось, что получать удостоверения по новой схеме кандидаты в водители будут уже с начала октября текущего года, однако правительство РФ перенесло срок вступления изменений в силу на 1 апреля 2021-го.

Согласно новым правилам, практический экзамен будет лишь один: от этапа «Площадка» решили отказаться. А упражнения, которые кандидаты выполняют на автодромах, в скором будущем перенесут на дороги общего пользования. Норма распространяется на желающих получить права категорий B, C и D.



Кроме того, изменения предполагают, что подразделения ГИБДД больше не будут публиковать маршруты, по которых проходит практический экзамен, их заменят списками улиц, которые могут войти в итоговый вариант выбранного инспектором пути. Это позволит прекратить случаи «натаскивания» кандидатов в автошколах.

Предполагается, что новые правила регистрации «переделок» позволят сократить число аварий с участием технически неисправных машин (по итогам 2019-го в ГИБДД зафиксировали 6734 случая, что на 8,2% больше, чем годом ранее). А нововведения в процессе сдачи экзаменов на права, соответственно, должны повлиять на динамику количества ДТП с участием начинающих водителей (в 2019-ом – 10 034 случая, +1,1%).

