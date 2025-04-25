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JAECOO J8: 1 год на российском рынке

25.04.2025 99 0 0

Марка JAECOO подводит итоги первого года присутствия кроссовера JAECOO J8 в России. За этот год модель успела получить награду на премии «Автомобиль года» 2024, поучаствовать в ралли «Шелковый путь» и поставить рекорд. Всего за год продаж владельцами модели бренда JAECOO на российском рынке стали более 9000 клиентов.

Запуск JAECOO J8 на российском рынке состоялся в апреле 2024 года. Ещё до старта продаж автомобиль протестировал профессиональный гонщик Сергей Карякин, мастер спорта международного класса и единственный в России победитель и призер в двух категориях ралли «Дакар». Испытание проходило на Эльбрусе: перед автомобилем и его пилотом стояла задача добраться от поляны Азау у подножья Эльбруса до урочища Джилы-Су. Дистанция, включающая в себя горные перевалы, труднопроходимые участки и бездорожье, была пройдена за 3 часа 10 минут.

В июле JAECOO J8 вновь отправился в пробег по бездорожью с Сергеем Карякиным в рамках ралли «Шелковый путь». Кроссовер отлично показал себя на всей дистанции по территории России и Монголии и преодолел все природные препятствия.

В ноябре 2024 года JAECOO J8 победил в одной из номинаций ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». Кроссовер завоевал титул «Новинка года в массовом сегменте». В 2024 году в голосовании участвовали более 1,4 млн человек.

JAECOO J8 доступен в России в трех комплектациях: Active, Supreme и Supreme-V. Во всех комплектациях автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 2 литра и мощностью 249 л.с, полным приводом и роботизированной трансмиссией, системой управления вектором тяги TORQUE VECTORING. 

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