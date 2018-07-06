Jaguar Land Rover и Chery Auto могут создать совместный бренд

Британская компания может расширить партнёрские отношения с крупным китайским автопроизводителем Chery Auto. Какой подход выберут руководители пока неясно, но хороший пример для этого уже есть.

Как сообщает британское автомобильное издание Autocar, если решение о создании нового бренда будет принято, то Jaguar Land Rover и Chery Auto могут пойти по протоптанной дорожке Volvo и Geely, которые в 2016 году создали бренд Lynk&Co, специализирующийся на автономных автомобилях с развитыми возможностями каршеринга. Вполне возможно, что речь идёт как раз о серийной версии концептуального кроссовера Exeed TX, который был представлен Chery на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте, и о чём портал Колёса.ру ранее сообщал.

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Во время презентации концепт-кара Chery сообщала, что платформа для кроссовера была разработана совместно с компанией Benteler, полноприводная система разрабатывалась при участии фирм Dana и BorgWarner, а коробка передач на кроссовере носит всемирно известный шильдик Getrag.

Кстати, пару дней назад Autocar также сообщал, что Jaguar Land Rover ведёт разработку новой модульной платформы, которая получила название Modular Longitudinal Architecture (MLA), и ключевой её особенностью станет повсеместное применение алюминия, что должно существенно снизить вес будущих моделей Jaguar Land Rover. Получит ли совместный бренд эти технологии — пока неизвестно.

Кроме того, по данным зарубежных экспертов, Jaguar Land Rover может воскресить канувшую в лету марку Rover, которая была ликвидирована в 2005 году, а позже права на неё были приобретены Ford. После того, как Tata Motors приобрела у Ford бренды Jaguar и Land Rover, ей в наследство достались и права на марку Rover. Поскольку премиальные и люксовые седаны пользуются в Китае высокой популярностью, а автомобили Rover в Европе, да и в России всё ещё колесят по дорогам общего пользования, вполне логично было бы предположить, что именно это имя может рассматриваться в качестве кандидата для совместного бренда JLR и Chery.

Впрочем, официальный представитель JLR рассказал нашим британским коллегам, что компания не собирается отпускать в свободное плавание торговую марку Rover, и будет и в дальнейшем защищать на неё права. Также он добавил, что пока речь не идёт о возрождении этого бренда.

Как видно, пока вся эта ситуация окутана туманом, но если взять во внимание то, что совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover существует уже шесть лет, и на китайских мощностях в Чаншу выпускаются модели Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, а также седаны Jaguar XF и Jaguar XE с длинной колёсной базой, то нет ничего удивительного в том, что компании решили каким-либо образом расширить это сотрудничество.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что компактный кроссовер Chery обновили спустя год после премьеры.