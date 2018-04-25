Jaguar отметил 50-летие XJ спецверсией

Впервые модель с таким названием появилась в линейке британского бренда пятьдесят лет назад. До введения нового названия Jaguar называл свои самые большие седаны по счету поколений – Mark V, Mark VI и так до Mark X. С момента появления XJ компания выпустила уже более 600 тысяч экземпляров седана девяти поколений.

В честь пятидесятилетия флагмана была построена особая версия – Jaguar XJ50. Хотя, день рождения у модели в сентябре, компания решила представить новинку уже сейчас, в рамках Пекинского автосалона.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

От стандартной модели XJ50 отличается бамперами, позаимствованными у комплектации Autobiography, особым дизайном 20-дюймовых колес, кожаными сиденьями с ромбовидной стежкой и, конечно, набором шильдиков, указывающих на особое исполнение.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В Великобритании Jaguar XJ50 будет доступен в двух модификациях – стандартной и длиннобазной. Правда, двигатель будет только один – трехлитровый дизельный V6 мощностью 300 л.с. Ценник выше базовой версии на 12 000 фунтов – 74 280 фунтов (около 6 457 000 рублей по текущему курсу). На других рынках Jaguar будет продавать только длиннобазный XJ50 с расширенным выбором моторов, включая бензиновые: 340-сильный трехлитровый V6 и 470-сильный пятилитровый V8.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Возможно, XJ50 станет «прощальной» версией XJ текущего поколения (X351), поставленного на конвейер в 2009 году. Осенью текущего года ожидается премьера нового XJ, который, кстати, переведут на электротягу.