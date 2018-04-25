Jaguar отметил 50-летие XJ спецверсией

В честь пятидесятилетия флагмана была построена особая версия – Jaguar XJ50. Хотя, день рождения у модели в сентябре, компания решила представить новинку уже сейчас, в рамках Пекинского автосалона.
От стандартной модели XJ50 отличается бамперами, позаимствованными у комплектации Autobiography, особым дизайном 20-дюймовых колес, кожаными сиденьями с ромбовидной стежкой и, конечно, набором шильдиков, указывающих на особое исполнение.
В Великобритании Jaguar XJ50 будет доступен в двух модификациях – стандартной и длиннобазной. Правда, двигатель будет только один – трехлитровый дизельный V6 мощностью 300 л.с. Ценник выше базовой версии на 12 000 фунтов – 74 280 фунтов (около 6 457 000 рублей по текущему курсу). На других рынках Jaguar будет продавать только длиннобазный XJ50 с расширенным выбором моторов, включая бензиновые: 340-сильный трехлитровый V6 и 470-сильный пятилитровый V8.
Возможно, XJ50 станет «прощальной» версией XJ текущего поколения (X351), поставленного на конвейер в 2009 году. Осенью текущего года ожидается премьера нового XJ, который, кстати, переведут на электротягу.
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