Jeep дразнит тизерами обновлённого пикапа Gladiator

Премьера посвежевшего грузовика американской марки пройдёт в рамках международного автосалона в Детройте, который откроет свои двери на этой неделе.

Среднеразмерный пикап Jeep Gladiator в некотором смысле является преемником грузовичка Comanche, производство которого было прекращено ещё в 1992 году. Правда, Гладиатор появился на рынке много позже – весной 2019-го. Напомним, в основе этого пикапа лежит та же платформа, на которой базируется Wrangler JL: речь идёт о рамном внедорожнике четвёртого поколения, производство которого стартовало в 2018 году.

На фото: актуальный пикап Jeep Gladiator Rubicon

Американский производитель рассекретил обновлённый Jeep Wrangler ещё в апреле текущего года. Теперь пришла очередь пикапа Gladiator: официальный дебют посвежевшего автомобиля пройдёт в рамках международного автосалона в Детройте, который стартует в ближайшую среду, 13 сентября. А пока что, в преддверии скорой премьеры, марка решила подразнить поклонников модели парой тизеров новинки.



Особенно информативными эти снимки не назовёшь: на фото видна часть боковины с ветровым стеклом и большим наружным зеркалом, а также «кусочек» кормы с фонарём и грузовой платформой. Очевидно, что обновлённый пикап пройдёт тот же путь, что и ранее представленный посвежевший внедорожник Wrangler.



Тизеры обновлённого пикапа Jeep Gladiator

Так что, скорее всего, в ходе обновления Jeep Gladiator снабдят новой, не такой высокой как раньше, радиаторной решёткой с будто бы «слипшимися» прорезями. Также пикап, вероятно, получит антенну, интегрированную в рамку лобового стекла, которая придёт на смену прежнему «штырю». Ещё у посвежевшего грузовика наверняка появятся другие оригинальные колёсные диски (у рамного внедорожника их размер варьируется в диапазоне от 17 до 20 дюймов). Помимо этого, модели могут расширить цветовую палитру.



Можно предположить, что салон тоже обновится аналогично актуальному Wrangler. Так, внедорожник освежили за счёт переработанного щитка приборов, а также новой информационно-развлекательной системы Uconnect 5 с тачскрином диагональю 12,3 дюйма. Круглые воздуховоды сменились узкими прямоугольными, расположенными под мультимедийным экраном.



На фото: салон актуального пикапа Jeep Gladiator Rubicon

Какой будет «начинка» обновлённого пикапа Gladiator, станет известно в ходе презентации. Отметим, внедорожник Wrangler лишили дизеля, однако ему оставили все бензиновые моторы, включая 2,0-литровую турбочетвёрку (274 л.с., 400 Нм), 3,6-литровый атмосферник V6 (289 л.с., 353 Нм), а также 6,4-литровый атмосферный двигатель V8 (476 л.с., 637 Нм). Осталась и plug-in гибридная установка, в основе которой лежит 2,0-литровый мотор (380 л.с., 637 Нм). Шестиступенчатая механика положена только вариантам с V6, а остальным моторам и гибриду доступен только восьмиступенчатый автомат.



Стоит напомнить, что скоро с Jeep Gladiator придётся попрощаться европейцам: недавно местное представительство рассказало о старте заказов на прощальную версию с прибавкой FarOut к названию. В Германии стартовая цена такого пикапа составляет 77 500 евро. Соответствующее решение производитель объяснил желанием сосредоточиться на этом рынке на продвижении электрифицированных моделей.