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  • Jeep собирается «серьёзно электрифицировать» начинку Cherokee нового поколения

Jeep собирается «серьёзно электрифицировать» начинку Cherokee нового поколения

23.06.2022 29 0 0

Предполагается, что в текущем году дебюта новинки американского бренда ждать не стоит. Не исключено, что у нового Cherokee будет топовое исполнение Wagoneer.

 

Американский бренд Jeep на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis. Производство Cherokee стартовало ещё в 1974 году, с тех пор модель успела несколько раз сменить генерацию. Кроссовер актуального пятого поколения появился ещё в 2014 году, тогда его дизайн с двухэтажной головной оптикой вызвал споры среди поклонников модели; в ходе рестайлинга 2018 года Cherokee получил в том числе более привычные на вид передние фары вкупе с по-прежнему узнаваемой фирменной решёткой радиатора.

На фото: актуальный кроссовер Jeep Cherokee

Продажи модели в США снижаются с 2019 года. Согласно статистике сайта Carsalesbase, по итогам прошлого года дилеры на этом рынке реализовали всего 89 126 экземпляров (на 34,4% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом). Для сравнения, в пиковом для Jeep Cherokee 2018 году результат составил почти 240 тыс. единиц. В текущем году падение продолжается: за первый квартал американцы купили лишь 10 079 кроссоверов, что на 73,4% меньше, чем в январе-марте 2021-го.

Необходимость появления нового поколения Cherokee давно назрела: о том, что разработка модели уже ведётся, изданию Motor Trend подтвердил топ-менеджер Jeep Кристиан Менье. По его словам, кроссовер следующей генерации «будет больше и лучше, чем нынешняя модель». При этом он добавил, что не стоит ждать дебюта этой новинки в текущем году.

На фото: салон Jeep Cherokee

Официальной информации о начинке пока нет. По словам Кристиана Менье, модель будет «серьёзно электрифицирована». Напомним, в ходе последнего обновления кроссовер в США получил 2,0-литровый бензиновый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 270 л.с. Также в линейку кроссовера входят бензиновые двигатели 2.4 Tigershark (180 л.с.) и V6 3.2 Pentastar (271 л.с.). Все варианты идут в комплекте с девятиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный.

По информации MoparInsiders, у Jeep Cherokee нового поколения будет топовая версия, которая получит прибавку Wagoneer. Предполагается, что такое флагманское исполнение получит богатый комплекс систем, отвечающих за комфорт водителя и пассажиров, различные аксессуары, а привод у такой модели будет только полный. По предварительным данным, такой Wagoneer пополнит линейку в 2024-ом или 2025 году.

Напомним, в начале марта текущего года в Stellantis представили новую стратегию развития DareForward 2030. В рамках презентации производитель в том числе рассекретил внешность будущего кроссовера Jeep, который получит полностью электрическую начинку. В компании до сих пор не раскрыли имя нового паркетника: он выйдет на американский рынок в начале 2023 года.

По неподтверждённым данным, в основу нового пока безымянного кроссовера может лечь модифицированная версия электрической платформы e-CMP разработки PSA (сейчас это название не используется). Эта «тележка» лежит в основе Peugeot e-208 и Opel Corsa-e, оба автомобиля имеют передний привод.

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