Jeep Wrangler Switchback завершает юбилейную серию Twelve 4 Twelve

Американская марка рассказала о последней спецверсии своего классического внедорожника в рамках праздничной кампании, стартовавшей в ноябре 2025 года.

Входящий в состав концерна Stellantis бренд Jeep торжественно завершает празднование своего 85-летия. Напомним, к этому событию была приурочена кампании Twelve 4 Twelve, которая предполагала выпуск различных версий внедорожника Wrangler. Серия, стартовавшая в ноябре 2025-го, пришла к своему логическому завершению: теперь представлен финальный – двенадцатый по счёту – особенный вариант.

На фото: серия Jeep Wrangler Twelve 4 Twelve

В линейку спецверсий уже входят: Jeep Wrangler Moab 392, Whitecap, 85th Anniversary, Willys 392, Rockslide, Rewind, America250, Sarge, Laredo, Smoky Mountain и JL-2A. Завершающим штрихом юбилейной серии стал особенный вариант под названием Jeep Wrangler Switchback, его предложат клиентам в Штатах как в трёхдверной, так и пятидверной модификациях.

На фото: Jeep Wrangler Switchback 1 / 2 На фото: Jeep Wrangler Switchback 2 / 2

В основе новой спецверсии лежит исполнение Wrangler Rubicon X. В список особенностей входит нестандартный окрас кузова – чёрно-серый со вставками в ярком зелёном цвете Gecko. В этом цвете, в частности, выполнена рамка вокруг элемента, объединяющего фирменную радиаторную решётку и классические круглые фары, графика на капоте и бедлоки на всех колёсах, включая запаску. Модели положены 17-дюймовые чёрные колёсные диски, обутые во внедорожную резину.

В салоне Jeep Wrangler Switchback установлены сиденья, отделанные чёрной кожей с эмблемами в виде названия спецверсии, с лаймовой и белой прострочкой. В целом интерьер оформлен в чёрно-сером сочетании цветов, а зелёная прострочка встречается на дверных картах, рулевом колесе, передней панели и центральном тоннеле, ещё здесь есть табличка с названием спецверсии. На планке в зоне багажной двери установлена планка с некоторыми техническими характеристиками и иной информацией.

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Техника у спецверсии, очевидно, стандартная. Напомним, модель оснащается либо 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 274 л.с. (максимальный крутящий момент – 400 Нм), либо 289-сильным двигателем Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, крутящий момент у которого равен 352 Нм. В первом случае модели положена шестискоростная механическая коробка передач, во втором – восьмиступенчатый автомат.

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Стоимость Jeep Wrangler Switchback на американском рынке уже известна: за трёхдверный внедорожник просят не менее 66 695 долларов (эквивалентно примерно 5,6 млн рублей по текущему курсу), а за пятидверную модификацию с прибавкой Switchback к названию желающим придётся отдать не менее 69 995 долларов (около 5,9 млн рублей). Известно, что дилеры начнут принимать заказы в ноябре 2026 года.

На фото: салон Jeep Wrangler Switchback 1 / 3 На фото: салон Jeep Wrangler Switchback 2 / 3 На фото: салон Jeep Wrangler Switchback 3 / 3

Тем временем, недавно появился новый Jeep Cherokee Trailhawk. Ему достались «зубастые» шины на 17-дюймовых колёсах, увеличенный дорожный просвет, защита днища, понижающая передача в раздаточной коробке и механическая блокировка заднего межколёсного дифференциала.