У внедорожника Wrangler появилась спецверсия с отсылкой на первый гражданский Jeep

Новый особенный вариант получил прибавку в виде буквенно-числового индекса JL-2A к названию. Он оказался всего на 115 долларов дороже, чем «донор».

Принадлежащая мультибрендовому автогиганту Stellantis американская марка Jeep продолжает праздновать 85-летие. Напомним, к этой дате в рамках кампании Twelve 4 Twelve производитель приурочил выпуск различных версий классического внедорожника. Сейчас она уже выходит на финишную прямую: из обещанных 12 спецверсий Wrangler, подготовленных в течение 12 месяцев, теперь представлено уже 11. Название новой рассекреченной модификации – Jeep Wrangler JL-2A.

На фото: Jeep Wrangler JL-2A и Willys CJ-2A

Очередной особенный вариант является отсылкой к первому оригинальному гражданскому Джипу, речь идёт о Willys CJ-2A, который выпускался в период с 1945 по 1949 годы. В общей сложности с конвейера сошло около 215 тыс. экземпляров этой модификации внедорожника. Выпуск был налажен компанией Willys-Overland в Толедо (штат Огайо, США).

Созданный в качестве дани уважения «предку» новый Jeep Wrangler JL-2A базируется на актуальном исполнении Wrangler Rubicon и предлагается как с трёхдверным, так и с пятидверным кузовом. Начинка у этой спецверсии стандартная: особенному варианту внедорожника положен 289-сильный Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, крутящий момент у которого равен 352 Нм. В пару ему предлагается либо шестискоростная механика, либо восьмиступенчатый автомат. Модели положены электронная блокировка переднего и заднего дифференциалов и система Rock-Trac HD 4x4.

В списке особенностей Jeep Wrangler JL-2A числятся эксклюзивные цвета для окраса кузова – для трёхдверной модификации предусмотрен песочно-бежевый Gobi, для пятидверной – зелёный под названием «’41». Помимо этого, в палитре числятся ещё белый Bright White, серый Sting Gray и оранжевый Joose. В любом из вариантов оттенок дополнен 17-дюймовыми оранжевыми колёсными дисками, оформленными в ретро-стиле.

Яркие диски у нового особенного Jeep Wrangler обуты в 33-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich KO2. Ещё такому варианту положены расширенные накладки на колёсные арка, окрашенные в цвет кузова, а также трёхкомпонентная жёсткая крыша. Передние и задние буксировочные крюки выполнены в оранжевом цвете, а фирменная решётка радиатора – в тёмно-сером с рамкой в цвет кузова.

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Салон отделан светло-коричневой кожей, дверные карты, частично передняя панель, центральная консоль и подлокотник – тёмно-коричневой, причём всё это дополнено ярко-оранжевой контрастной прострочкой. Она есть также на трёхспицевом рулевом колёсе и чехлах рычагов на центральном тоннеле. На верхушке рычага коробки передач имеется логотип, отсылающий к Willys-Overland.

На фото: салон Jeep Wrangler JL-2A 1 / 2 На фото: салон Jeep Wrangler JL-2A 2 / 2

Помимо этого, Jeep Wrangler JL-2A достались оригинальная табличка в проёме багажной двери, передняя камера TrailCam со встроенным омывателем, функция дистанционного запуска двигателя, а также салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения.

Как отметили в компании, стоимость спецверсии всего на 115 долларов дороже, по сравнению с донорским исполнением. Так, за актуальный трёхдверный внедорожник Jeep Wrangler Rubicon в Штатах просят не менее 46 410 долларов (эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по текущему курсу), а стартовая стоимость аналогичной пятидверной модификации равна 51 130 долларов (около 4,3 млн рублей).