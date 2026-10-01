Новый Jeep Cherokee Trailhawk: полноценный внедорожник на базе гибридного кроссовера

Jeep Cherokee Trailhawk 2027 модельного года получил увеличенный дорожный просвет, «зубастые» шины на 17-дюймовых колёсах, защиту днища, понижающую передачу в раздаточной коробке и механическую блокировку заднего межколёсного дифференциала.

Jeep Cherokee шестого поколения (KM) дебютировал в 2025 году, в его основе лежит диковинная разновидность модульной платформы STLA Large с поперечно расположенным силовым агрегатом, тогда как на других отпрысках платформы STLA Large (в том числе у Jeep Grand Cherokee) силовой агрегат расположен продольно.

С габаритной длиной под 4,8 м «шестой» Cherokee считается в США компактным SUV, тогда как по европейским меркам он вполне себе среднеразмерный, но салон в любом случае только 5-местный. Кузов — несущий, подвеска — полностью независимая: передняя — типа McPherson, задняя — многорычажная (у Jeep Grand Cherokee передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах).

Силовая установка у «шестого» Jeep Cherokee только гибридная без возможности зарядки тяговой батареи от внешнего источника, полный привод есть уже в «базе»: мощность на заднюю ось отбирает многодисковая муфта. 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 л.с. состыкован с планетарным вариатором, в который встроены две электрические машины — мотор и генератор. Тяговая батарея ёмкостью 1,08 кВт·ч расположена в полу в районе передних сидений. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 213 л.с. и 312 Нм.

1 / 2 2 / 2

У дебютировавшей сегодня версии Trailhawk «шестого» Jeep Cherokee в трансмиссию добавлена понижающая передача (2,92), а задний межколёсный дифференциал оснащён механической блокировкой с электронным управлением — новый вариант трансмиссии называется Jeep Active Drive II. Только благодаря этим дополнениям новый Jeep Cherokee Trailhawk можно назвать внедорожником, а не кроссовером, но есть и другие ценные доработки.

Дорожный просвет увеличен с 203 до 229 мм. Уязвимые элементы под днищем защищены металлическими листами. Новые бамперы с красными буксирными проушинами улучшили геометрическую проходимость: угол въезда — 28,8 градуса, угол съезда — 31,8 градуса, угол рампы — 21,9 градуса. Глубина преодолеваемого брода — 610 мм. Нижний периметр кузова защищён чёрным пластиком. На капот нанесено антибликовое покрытие чёрного цвета. 17-дюймовые литые колёса с эксклюзивным для версии Trailhawk дизайном обуты во вседорожные шины Nexen Rodian ATX с усиленными боковинами (размерность — 245/65 R 17).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Салон версии Trailhawk получил ряд уникальных элементов отделки, в том числе ярко-красную плашку селектора ездовых режимов — Auto (автоматический), Sport (спортивный), Snow (снег), Sand/Mud (песок/грязь) и Rock (камни).

Производство нового Jeep Cherokee Trailhawk 2027 на мексиканском заводе Stellantis в городе Толука начнётся в конце этого года, но заказы уже принимаются. Цена в США — от 44 625 долларов с учётом доставки.

