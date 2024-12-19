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Jetour вошел в топ-6 лидеров продаж на российском рынке

19.12.2024 124 0 0

На 50-й неделе 2024 года бренд Jetour вышел на 6-е место по числу регистраций среди наиболее востребованных в РФ автомобильных брендов. Таким образом, с начала года бренд поднялся на 7 позиций – с 13-й в первые недели 2024 года. Всего с января по декабрь 2024 года в России было зарегистрировано 33 462 новых автомобиля Jetour¹.<title><title><title><title>

Наиболее высокие объемы продаж Jetour отмечаются в Центральном федеральном округе, Приволжском федеральном округе и Северо-западном федеральном округе – 34,01%, 19,02% и 13,51% от общего объема продаж соответственно². Совсем немного уступил Южный федеральный округ – 12,75%.

Бессменным бестселлером в российской линейке бренда остается городской кроссовер Jetour Dashing, который в конце ноября был признан лучшим кроссовером в специальной номинации «Цена/качество» Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России – 2024». По итогам 50 недель текущего года российские покупатели поставили на учет 14 960 автомобилей Jetour Dashing, что составляет 44,71% от общего объема продаж бренда.

На втором месте уверенно закрепился первый внедорожник бренда – Jetour Т2, продажи которого стартовали в марте 2024 года. За короткий период автомобиль стал востребованным среди клиентов и получил высокую оценку экспертов. За 10 месяцев модель была удостоена таких наград, как «Среднеразмерный кроссовер года» по версии премии «Внедорожник года», «Лучший новый автомобиль для путешествий» в премии «Новинка года» от Авто.ру. Также автомобиль был признан самой востребованной новинкой на российском рынке по версии «Авто.ру Бизнес». С момента дебюта модели на рынке своих покупателей нашли уже 9 732 Т2, что составляет 29,08% от общего объема продаж Jetour.

Стабильным спросом пользуются и модели линейки для семейных путешествий – X70 Plus и X90 Plus, реализованные с начала года в объеме 5 764 (17,23%) и 2 507 (7,49%) автомобилей соответственно. Уверенно заявила о себе и новейшая модель линейки «Х», призванная стать «входным билетом в мир Jetour» – компактный кроссовер Jetour X50, который менее чем за месяц продаж нашел 154 покупателя.

¹ Использованы данные аналитического агентства Автостат, подготовленные на основе регистраций новых автомобилей в ГИБДД

² Данные по географии продаж и моделям – на основе внутренней статистики бренда

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