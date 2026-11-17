Переименованный паркетник Jetour стал доступен на домашнем рынке. Там модель представлена с бензиновым турбомотором 1.5, который работает в паре с механикой или роботом.

Принадлежащий компании Chery бренд Jetour запустил в Китае продажи компактного паркетника с индексом X70M. Для домашнего рынка это новинка, но частично. Дело в том, что Jetour X70M представляет собой модернизированную версию кроссовера Jetour X50, который изначально был создан для экспорта. В свою очередь, X50 сделан на базе модели Soueast DX5 образца 2019 года. К слову, россиянам «пятидесятка» Jetour тоже знакома – у нас паркетник появился в 2024-м, но в начале текущего года он покинул российский рынок.

Jetour X70M для Китая

Если сравнивать с экспортным Jetour X50, то у Jetour X70M новые бамперы и багажная дверь, задний номерной знак перенесли ниже. В Китае паркетнику также досталась безрамочная радиаторная решетка в сетку, тогда глобальный актуальный паркетник имеет трапециевидную решетку со скошенными вертикальными плашками. Задние фонари у X70M тоже другие, причем они от Soueast DX3, который и стал когда-то прообразом для Soueast DX5.

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Длина Jetour X70M равна 4400 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2615 мм. Размеры «мирового» Jetour X50: 4397/1841/1654 мм, расстояние между осями – 2601 мм. В Китае модели положены 16- или 17-дюймовые диски. Объем багажника у X70M и X50 совпадает – 398 литров.

Jetour X70M для Китая

В салоне Jetour X70M – другой декор. А под центральными дефлекторами обдува расположен ряд физических клавиш, тогда как у Jetour X50 – сенсорная панель. В остальном интерьер такой же. Китайцам кроссовер предложен в трех комплектациях. В списке стандартного оборудования значатся объединенные в табло виртуальная приборка и экран мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма). В «средней» версии появляются камера заднего вида и круиз-контроль. У топ-версии есть люк в крыше и камеры кругового обзора.

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Jetour X70M доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 156 л.с. Базовый кроссовер имеет шестиступенчатую механику, у остальных двух версий – шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.

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Без учета акций за Jetour X70М сейчас просят 65 900 – 80 900 юаней, что эквивалентно примерно 814 000 – 999 000 рублей по текущему курсу.