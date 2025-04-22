На российском рынке это уже второй после Belgee компактный кроссовер под названием Х50, и на другие изделия Jetour он не похож. Всё потому, что автомобиль представляет собой доработанную модель бренда… Soueast, причём в самом Китае он не представлен и выпускается только на экспорт.

Базой для Jetour X50 служит кроссовер Soueast DX5 образца 2019 года, дизайн которого, между прочим, когда-то был разработан итальянцами из Pininfarina. Но по ходу превращения в Джетур немолодой, особенно по китайским меркам, автомобиль изрядно обновили снаружи и внутри – на свой лад, разумеется.

Контрасты дизайна

В иерархии марки Х50 занимает место наиболее бюджетной модели, что явно пошло ему на пользу – внешность у кроссовера довольно простая, без вычурных дизайнерских экспериментов. Даже выхлопных патрубков тут нет ни одного! Глушитель по-европейски скромно спрятан под бампер. Разве что крупная решётка радиатора а-ля «китовый ус» добавляет облику агрессии.

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А вот внутри китайцы, что называется, оттянулись по полной программе. От невыразительного салона исходного Соуиса не осталось и следа – у Х50 в прямом смысле яркий бело-синий интерьер. Особенно дорого выглядят кресла с перфорацией и прострочкой. Правда, вентиляции у них нет, а интегрированный подголовник, как обычно, неудобен. Ждём, когда мода на такие спинки канет в Лету.

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Ещё один эффектный и запоминающийся элемент – рельефный узор верхней части передней панели и дверей, выполненный с помощью лазерной гравировки. Смотрится интересно, жаль только, что этот микрорельеф быстро начинает дополнительно подчёркиваться пылью. Ещё в глаза бросаются чересчур массивные основания стоек ветрового стекла – они существенно ухудшают обзорность.

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Руль в мерседесовском стиле удобен, но чёрный глянцевый пластик на спицах сильно бликует, а металлические барабанчики очень тугие – пытаешься вращать правый, чтобы управлять громкостью аудиосистемы, а вместо этого нажимаешь его и выключаешь звук вовсе. А делать нечего – других способов прибавить звук нет. Кнопок здесь вообще немного. Для управления климатом на центральной консоли есть ряд мелких сенсорных клавиш, но подогревы передних кресел (у которых греется только подушка) и руля включаются через меню мультимедийной системы.

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Ручное управление

Автоматического режима у кондиционера нет, так что скорость вентилятора и температуру воздуха приходится настраивать вручную. Благо для этого не нужно путешествовать по лабиринтам меню и взаимодействовать с тормозным 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Интерфейс мультимедийки довольно прост, а вот перевод пунктов меню озадачивает. Например, смена дизайна приборной панели здесь обозначена как «переключение обоев главной страницы».

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Хорошо, что этой функцией нужно воспользоваться ровно один раз – чтобы переключить 10,25-дюймовую приборку на круглые шкалы и забыть об этом навсегда. Потому что второй вариант насколько типичный, настолько же и неудобный – мелкие циферки скорости и оборотов мотора, разбросанные по углам экрана. Ну а посередине… правильно, нарисованная машинка и звенящая пустота вокруг.

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Есть, правда, тут один забавный момент: Джетур по-свойски называет подключаемый смартфон «соткой». Как будто вернулся лет на 20 назад, и в этом даже ощущается что-то такое тёплое и приятное. Несмотря на позиционирование Х50 как модели начального уровня, здесь есть беспроводной Apple CarPlay, причём работает он на редкость отменно – «сотка» подключается мгновенно, быстрее, чем успеваешь пристегнуть ремень, и за неделю теста соединение ни разу не обрывалось. Вот по этой части многим «китайцам», особенно тем, что в несколько раз (без шуток) дороже, стоило бы взять пример.

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Подобрать более-менее удобную посадку можно, хотя придётся повозиться: если у водительского сиденья диапазоны регулировок вполне себе приличные, то рулевое колесо перемещается в довольно скромных пределах. В итоге садишься «по педалям» – руль слишком далеко. Придвигаешься ближе и садишься «по рулю» – слишком сильно согнуты ноги. Дилемма. У кресла, на удивление, нормальной длины подушка, а не хватает здесь такой простейшей штуки, как поясничный подпор. Памяти настроек, конечно, нет.

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Вот что можно смело похвалить без оговорок, так это качество материалов. Понятно, что это всего лишь кожзам, но он более чем приличный – цепкий и без запаха. Пластик относительно мягкий и упругий. Короче, интерьер сгодился бы и для моделей на пару ступенек выше. И собрано всё пристойно – даже в температурные качели, когда днём уже хороший «плюс», а утром ещё неплохой «минус», в салоне ничего не скрипит.

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На втором ряду относительно просторно, особенно учитывая габариты машины. Никаких регулировок дивана нет, можно только сложить спинку. Из развлечений задние пассажиры смогут найти только дефлекторы на центральном тоннеле, подогрев подушек с нормальными физическими кнопками и пару разъёмов USB. Спереди, кроме USB (причём обоих вариантов разъёма), есть и мощная 50-ваттная беспроводная зарядка с охлаждением. Багажник ожидаемо небольшой, а электропривода у тяжёлой багажной двери нет.

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Неудобства и неприятности

Если у Soueast DX5 были моторы Mitsubishi, звучащие отголоском былой коллаборации с японцами, то Jetour вооружился агрегатами Chery, знакомыми по целой плеяде моделей не только материнского бренда, но и, например, Omoda или даже Kaiyi. В стартовой комплектации здесь вообще 5-ступенчатая механическая коробка передач, а в топовой версии, как наша, под капотом прячутся 1,5-литровая «турбочетвёрка» с длинным индексом SQRE4T15C и 6-ступенчатый робот 6DCT260.

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Двигатель нельзя назвать ультрасовременным, зато у него старый добрый чугунный блок, цепной привод ГРМ и распределённый впрыск. Самая неожиданная штука – многорычажная задняя подвеска, совершенно не характерная для бюджетного сегмента. Обычно китайцы экономят и ставят назад простейшую балку. Тем более что привод у Х50 бывает только передний.

Казалось бы, никаких сюрпризов по части езды тут уж точно быть не должно, но нет – каждый раз при старте с места Джетур обескураживает острейшей педалью газа. Настолько, что если на весеннем асфальте будет лежать оставшийся с зимы песок, будешь постоянно трогаться с пробуксовкой. Доходит до абсурда – ускорением управляешь, словно в компьютерном симуляторе. Привод акселератора – будто клавиша на ноутбуке, он либо нажат, либо нет, третьего попросту не дано.

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Ситуация не меняется даже со сменой режимов из Normal в Sport или в Eco. Кстати, сделать это можно только через тачскрин мультимедийки, для чего нужно сначала выйти из CarPlay в пару кликов, потом свайпнуть шторку с ярлыками… Может, так китайские инженеры пытались добавить кроссоверу резвости? Хотя бы по ощущениям. Но нет, трюк не удался.

В итоге соседи по трафику думают, что ты изображаешь из себя стритрейсера, и бросают неодобрительные взгляды, а бьющиеся темечком о подголовник пассажиры говорят тебе всё, что думают о твоих водительских навыках. Неприятно. И это особенно странно на фоне того, что соседняя-то педаль как раз настроена отлично – и по усилию, и по обратной связи. Поэтому торможение получается дозировать с нужной точностью, абсолютно без клевков. Хоть какая-то сатисфакция.

Жёсткость и конкуренты

Хорошо откалиброван и робот – передачи переключаются быстро, но мягко, при старте с места автомобиль не успевает откатиться назад. Смена режимов движения тут неиллюзорно ощутима – в «Эко» коробка быстрее уходит на высшие передачи, в «Спорте» – держит высокие обороты. В общем, претензий ноль. А вот подвеску придётся отругать. Жестковато! На мелких неровностях есть фоновый зуд и неприятная тряска, на лежачих полицейских Х50 неслабо подпрыгивает. А если не тормозить перед ними, а наоборот, прибавить скорости, то кузов лишь немного качнётся вверх-вниз. Чудеса.

Жаль, что жёсткая подвеска в данном случае отнюдь не гарантирует заводную управляемость. В повороты Jetour заходит с ленцой и никакого желания шустрить не вызывает совершенно. Ещё и рулевое управление настроено так себе – руль искусственно утяжелён фоновым усилием, которое не зависит ни от угла поворота, ни от покрытия под колёсами. Вдобавок Х50 призывает к неспешной езде автоматическим переключением режима езды в Eco всякий раз после выключения зажигания.

Однако едва ли потенциальные покупатели этого автомобиля будут забивать себе голову такими нюансами, ведь Х50 в базовой версии стоит 1 990 000 рублей – даже Haval Jolion российской сборки обойдётся минимум в 2,15 миллиона, а другой Х50, который Belgee, стартует вообще с 2,48 миллиона рублей. Добавить к этой цене всего 11 000 – и за 2,5 миллиона без учета скидок можно взять Jetour Х50 в топовой комплектации Luxury, с которой покупатель едва ли почувствует себя хоть в чём-то ущемлённым.