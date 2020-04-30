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Как изменились планы россиян по покупке автомобиля на фоне пандемии и падения курса рубля

30.04.2020 38 0 0

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с пандемией и падением курса рубля. Более 50% респондентов не откажутся от планов купить именно тот автомобиль, который планировали приобрести до начала пандемии. Около 12% опрошенных купят отечественный автомобиль вместо иномарки в целях экономии.

 

Партнёрский материал

Как изменились планы россиян на покупку автомобиля

Пандемия не внесла коррективы в планы более половины россиян (53%) по приобретению тех моделей автомобилей, которые они планировали купить до начала действующих в России ограничений. Этот показатель практически одинаков для всех городов – как миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, так и небольших населенных пунктов до 250 тыс. жителей. 

Респонденты также ответили, что готовы совершить покупку авто в зависимости от внешних обстоятельств, которые могут повлиять на ее реализацию, а не осуществлять ее в срочном порядке. Сегодня процесс покупки и продажи автомобилей в России осложняется мерами безопасности, связанными с пандемией коронавируса, которые различаются в зависимости от региона. При этом, согласно озвученной позиции федеральных властей, региональные правительства также смогут самостоятельно принимать решения по поэтапному снятию ограничений – это, как отмечают аналитики Авито Авто, поможет вновь нормализовать торговые процессы в различных регионах России. 

Планы 27% респондентов по покупке автомобиля в 2020 году не изменились – они приобретут ту модель, которую планировали, в нужный им срок. Большинство отдают предпочтение Toyota – на долю этой марки пришлось 15% голосов, за ней следуют KIA – 8% и Nissan – 6,5%.

Toyota RAV4

В среднем около 8% участников опроса приобретут более дешевый автомобиль, но в запланированный срок. Порядка 13% также выберут менее дорогую модель, но при этом отложат покупку на некоторое время. 

Около 2% опрошенных планируют приобрести другие транспортные средства вместо автомобиля. Здесь лидером является мотоцикл – 45% выберут именно его. По данным экспертов Авито Авто в апреле спрос на мототехнику с пробегом в России вырос на 38% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется, в первую очередь, падением курса рубля и желанием разнообразить свой досуг в отсутствие привычных развлечений в период пандемии.

Лишь 16% опрошенных полностью откажутся от покупки нового автомобиля, при этом 7% из них готовы вложить средства в ремонт или усовершенствование уже имеющегося транспортного средства. В Москве, как и в среднем по другим городам-миллионникам, автомобиль передумали покупать 14% участников опроса; в Санкт-Петербурге – 15%. 

Отечественная или иностранная модель?

Большинство респондентов – 62% – не готовы купить отечественный автомобиль в целях экономии. Они предпочитают приобрести иностранную модель: либо ту, которую планировали, либо вариант с более простыми техническими характеристиками. Такой выбор сделали 75% респондентов в Москве и 66% в Санкт-Петербурге. В небольших городах с населением 250 тыс. и менее этот показатель ниже – порядка 56%. Наиболее высок процент тех, кто отдает предпочтение иностранным автопроизводителям, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах – 87%.

Порядка 12% опрошенных собирались купить иномарку, но изменили планы и намерены приобрести отечественный автомобиль, чтобы сэкономить. Этот показатель мало различается по городам и федеральным округам. Однако в Уральском ФО он превышает среднее значение по округам почти вдвое и составляет 21%. 

Вместе с тем, 14% респондентов планировали покупать отечественный автомобиль и не изменили своих планов. В Москве этот показатель составил 6%, в Санкт-Петербурге – 7%. В других городах-миллионниках предпочтение российским авто отдают в среднем 12% респондентов, а в небольших городах с населением 250 тыс. и менее – 15%. Среди жителей Приволжского ФО процент поклонников отечественных автомобилей составил 26%, что значительно превышает показатели по остальным округам.

Россия

 

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