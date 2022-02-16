Авито Авто и Тинькофф запустили «Реально честный конкурс», главный приз в котором – полное погашение банком автокредита. Участником может стать любой пользователь, оформивший автокредит через совместный сервис Авито Авто и Тинькофф, на странице конкурса или на сайте Тинькофф в период с 15 февраля по 16 марта 2022 года. В течение месяца состоится несколько розыгрышей призов. Чтобы все участники и зрители могли быть уверены, что конкурс реально честный, победителей будут определять при помощи генератора случайных чисел в формате онлайн-трансляций.

Партнерский материал​

Главный приз конкурса – полное погашение банком Тинькофф кредита на автомобиль. Среди других наград – пять беспроцентных автокредитов, пять годовых запасов бензина на сумму до 120 тыс. рублей, скидки 22% на оформление годового полиса КАСКО от Тинькофф Страхования, денежные призы в размере 10 000, 5000 и 3000 рублей (общая сумма разыгрываемых денежных призов составляет 500 000 рублей), мерч для автомобилистов от Авито Авто, промокоды на бесплатное использование Авито Доставки и баллы для платного продвижения объявлений на Авито.



Пользователи, отправившие заявку на автокредит на сайте Авито, на странице конкурса или на сайте Тинькофф в период с 15 февраля по 16 марта включительно и получившие одобрение, автоматически становятся участниками конкурса. Они получат SMS с уникальными номерами участника. Победителей определят в ходе четырех промежуточных этапов с 24 февраля по 17 марта 2022 года и финального розыгрыша, который состоится 14 апреля 2022 года. Для того чтобы участвовать в промежуточных розыгрышах, кредит должен быть активирован до 5 апреля.

Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто: «Нам нечего скрывать, и именно поэтому все правила конкурса будут зачитаны во всеуслышание в 45-минутном ролике. Мы знаем, как часто люди сомневаются, участвовать ли в конкурсах от брендов, потому что не уверены, что розыгрыши проводятся честно. Поскольку мы в Авито Авто считаем повышение прозрачности рынка автомобилей с пробегом своей миссией, мы решили, что и наш конкурс должен быть абсолютно прозрачным. Мы уверены, что после просмотра ролика о правилах конкурса ни у пользователей, ни у тех, кого фортуна обойдёт стороной, не останется вопросов к механике его проведения».

В розыгрыше могут участвовать пользователи, у которых еще не оформлен автокредит в Тинькофф. Шанс выиграть полное погашение автокредита получат те пользователи, которые не только оформили автокредит на Авито, на странице конкурса либо на сайте Тинькофф, но и отправили Тинькофф фотографию СТС приобретённого автомобиля до 12 апреля включительно. Покупатели, не предоставившие банку СТС, смогут побороться за другие призы.

Сервис прямого онлайн-кредитования от Тинькофф для покупки автомобиля с пробегом у частных продавцов на Авито Авто доступен пользователям с ноября 2021 года. Прямо из карточки объявления на сайте или в мобильном приложении Авито пользователи могут заполнить анкету на получение кредита под ставку от 8,9%. Заявка рассматривается дистанционно в течение одного дня.

Страница конкурса и информация о тарифе

Полные правила конкурса