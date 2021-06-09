На заводе особой экономической зоны «Алабуга» (Республика Татарстан) прошла презентация российских автомобилей класса люкс Aurus Senat. На мероприятии Шинный бизнес группы «Татнефть» Kama Tyres представил свою разработку – гражданскую серию из трех моделей шин размерностью 255/55R20 для Aurus массой до 3,5 т. Новинки предназначены для комплектации легковых автомобилей и спроектированы для разных условий эксплуатации, при положительных и отрицательных температурах окружающей среды.

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Серию шин для Aurus отличают повышенный акустический комфорт и высокий уровень управляемости в разных дорожных и погодных условиях. Они созданы специально для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле представительского класса.

Летние шины Кама НК-136 характеризуются дорожным асимметричным рисунком протектора с высокими сцепными свойствами резиновой смеси, обеспечивающей динамические и тормозные характеристики данной модели. Конструкция модели обеспечивает скоростные характеристики до 270 км/ч, высокий уровень устойчивости и управляемости, а также безопасную, надежную и комфортную эксплуатацию для потребителя.

Зимние шипованные шины Кама НК-535 оснащены направленным рисунком протектора с ломанными элементами, имеющим единую стилистику дизайна. Большое количество 3D-ламелей, применение оптимально расположенных шипов противоскольжения, морозостойкие резиновые смеси и конструктивно подобранные армирующие материалы обеспечивают максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия при любых отрицательных температурах окружающей среды.

Зимние нешипуемые шины Кама НК-536 разработаны для использования в крупных городах и условиях мягкого зимнего климата. Данную модель отличает наличие высоких нагрузочных и скоростных характеристик. Направленный рисунок протектора с плавными элементами дизайна имеет единую концепцию построения и обеспечивает высокий уровень акустического комфорта. Большое количество волнообразных 3D-ламелей, уникальные резиновые смеси и оптимально подобранные армирующие материалы обеспечивают максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия в зимних условиях.

Также частью выставочной экспозиции Kama Tyres на мероприятии стали шины для проекта «Единая модульная платформа» 255/55R20С 130Т. Данная разработка представляет собой высокотехнологичный и высококачественный продукт: по своим эксплуатационным характеристикам шины уникальны, обладают высокой грузоподъемностью, способны выдержать высокие скорости движения автомобиля и могут быть использованы в широком температурном диапазоне.

«Предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть» вот уже почти полвека являются флагманом отечественной шинной отрасли, предлагая отечественному и зарубежному потребителю востребованную и качественную продукцию. В интересах страны нашей компанией было реализовано множество уникальных технологических проектов производства продукции, предназначенной к использованию в т.ч. в сфере АПК и ВПК. Комплектация автомобилей Aurus премиальными шинами отечественного производства способствует повышению доверия к отечественной шинной отрасли со стороны международных партнеров и даст возможность реализовать экспортный потенциал отечественного шинного производства», – рассказал Ильяс Гайнутдинов, заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по развитию коммуникаций.

«Kama Tyres обладает всеми ресурсами, а главное, опытом реализации самых сложных и нестандартных задач в области создания шин – именно поэтому нас пригласили к участию и в проекте гражданской серии, – отметил Марат Хафизов, и.о. исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама». – Продолжая реализацию передовых научно-технических разработок наш Научно-технический центр по заказу ФГУП "НАМИ" разработал шины гражданской серии для проекта "ЕМП". На данный момент уже успешно пройдены стендовые и первые дорожные испытания».