Новые автомобили постепенно дорожают, а услуга добровольного страхования машин год от года теряет в цене. Почему?

Дорогое каско уже не так привлекает водителей, как раньше: в 2018 году средняя цена полиса упала до минимума за последние шесть лет. Сейчас этот показатель составляет примерно 35 тысяч рублей. Только по сравнению с прошлым годом средний размер цены каско сократился на 7 тысяч рублей (в 2017-ом он составлял около 42 тыс. рублей).

Напомним, цена полиса каско, как правило, рассчитывается как определённый процент от рыночной цены страхуемого автомобиля. По логике, стоимость этого полиса должна расти вместе с ценами на новые машины, а также на услуги ремонта и на запчасти. Однако желающих платить за добровольное страхование становится всё меньше, поэтому страховщикам пришлось пойти на уступки.

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Эти «уступки», удешевляющие полис, становятся всё популярнее у клиентов, поэтому снижается и средний размер цены такой страховки. Речь идёт о различных вариантах «усечённого» каско. Например, застраховаться можно только от угона, либо от первых двух аварий, которые могут произойти за предстоящий год; также популярна франшиза: когда часть расходов, оговоренную в договоре, при ремонте выплачивает собственник машины, а всё, что «сверху», добавляет компания.

Напомним, каско по-прежнему приходится брать тем, кто покупает новую машину в кредит. Однако даже таких клиентов сейчас не вынуждают оформлять полную добровольную страховку: они, при желании, также могут заплатить только по риску «угон».

Ещё одним менее популярным вариантом для экономии на каско является применение телематических устройств. Это когда водитель соглашается на установку в его авто прибора, фиксирующего скорость движения, резкие торможения, перестроения и повороты… в целом фиксирует стиль вождения автовладельца. В случае, если автомобилист аккуратен, внимателен за рулём и соблюдает скоростной лимит, каско ему может обойтись дешевле примерно на 30%.

В РФ не все компании предлагают подобную услугу, и мало кто из клиентов готов согласиться на такие условия. Пока что она не особо востребована, хотя российские страховщики планируют расширить использование телематики в перспективе.

В будущем услуги добровольного автострахования, скорее всего, продолжат дешеветь. Это связано с планируемыми изменениями в системе ОСАГО. Сейчас реформа «автогражданки» находится в разработке: одним из пунктов является появление полисов с увеличенными лимитами выплат (на сегодняшний день максимальное покрытие риска «вред имуществу» составляет 400 000 рублей, «вред жизни и здоровью» – 500 000 рублей).

Предлагается включить в систему договоры с покрытием до 1 000 000 и до 2 000 000 рублей по каждому из рисков. Выбор таких, безусловно более дорогих, полисов будет добровольным. Важное уточнение: по ОСАГО страхуется гражданская ответственность водителей, так что увеличенные лимиты – это не то, какую максимальную сумму сможет получить пострадавший клиент, а то, сколько выплатит другой стороне страховая в случае, если её клиент с расширенным полисом окажется виновником ДТП.

Однако даже это способно удешевить каско, которое становится всё менее популярным. Кстати, «спрос» на ОСАГО тоже падает. Ранее страховщики подсчитали, что в начале 2018 года обойтись без «автогражданки» решили примерно 3 млн. автовладельцев (в это же количество входят купившие поддельный полис).