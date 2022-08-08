Партнерский материал
20-21 августа!
Не пропустите ваш лучший уикенд… «Кастом Weekend»!
Организаторы «Кастом Уикенд» подготовили все необходимое для незабываемого отдыха гостей и участников:
- Выставочная экспозиция
Более 2 га огороженной территории, на которой разместятся самые интересные авто-, мото-, велопроекты, кастом и редкий сток
- Насыщенная программа и развлечения
Выступление музыкальных коллективов, конкурсы, интерактивная зона «Гараж», рыцарский турнир на байках, кинотеатр под открытым небом, детская зона для наших маленьких гостей и многое другое!
- Зона фудкорта
Организованные точки питания с разнообразной кухней и прохладительными напитками
- Кемпинг
Отдельная территория под ваши или арендованные у нас палатки, а также специально оборудованное место с зоной BBQ
- Транспортная доступность
Всего примерно 20 минут на «Ласточке» от Ленинградского вокзала до станции Сходня, а затем вы можете воспользоваться нашим бесплатным шаттл-басом
Узнать о подробной программе фестиваля «Кастом Weekend» и приобрести билеты можно по ссылке.
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