Загородная встреча от создателей Кастом Конвенции в окружении Киногорода, созданного в средневековом английском стиле и наполненного авто-, мото-, велопроектами и неповторимой ламповой атмосферой, где кастомайзинг (придание индивидуальности и уникальности) – это не просто слово, а реальное воплощение мыслей и идей наяву!

Партнерский материал

20-21 августа!

Не пропустите ваш лучший уикенд… «Кастом Weekend»!

Организаторы «Кастом Уикенд» подготовили все необходимое для незабываемого отдыха гостей и участников:

Выставочная экспозиция

Более 2 га огороженной территории, на которой разместятся самые интересные авто-, мото-, велопроекты, кастом и редкий сток



Насыщенная программа и развлечения

Выступление музыкальных коллективов, конкурсы, интерактивная зона «Гараж», рыцарский турнир на байках, кинотеатр под открытым небом, детская зона для наших маленьких гостей и многое другое!

Зона фудкорта

Организованные точки питания с разнообразной кухней и прохладительными напитками



Кемпинг

Отдельная территория под ваши или арендованные у нас палатки, а также специально оборудованное место с зоной BBQ



Транспортная доступность

Всего примерно 20 минут на «Ласточке» от Ленинградского вокзала до станции Сходня, а затем вы можете воспользоваться нашим бесплатным шаттл-басом



Узнать о подробной программе фестиваля «Кастом Weekend» и приобрести билеты можно по ссылке.