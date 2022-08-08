Авто и общество ×

Кастом Weekend, киногород piligrim porto

08.08.2022 61 0 0

Загородная встреча от создателей Кастом Конвенции в окружении Киногорода, созданного в средневековом английском стиле и наполненного авто-, мото-, велопроектами и неповторимой ламповой атмосферой, где кастомайзинг (придание индивидуальности и уникальности) – это не просто слово, а реальное воплощение мыслей и идей наяву!

 

Партнерский материал

20-21 августа!

Не пропустите ваш лучший уикенд… «Кастом Weekend»!

Организаторы «Кастом Уикенд» подготовили все необходимое для незабываемого отдыха гостей и участников:

  • Выставочная экспозиция

Более 2 га огороженной территории, на которой разместятся самые интересные авто-, мото-, велопроекты, кастом и редкий сток

  • Насыщенная программа и развлечения

Выступление музыкальных коллективов, конкурсы, интерактивная зона «Гараж», рыцарский турнир на байках, кинотеатр под открытым небом, детская зона для наших маленьких гостей и многое другое!

  • Зона фудкорта

Организованные точки питания с разнообразной кухней и прохладительными напитками

  • Кемпинг

Отдельная территория под ваши или арендованные у нас палатки, а также специально оборудованное место с зоной BBQ

  • Транспортная доступность

Всего примерно 20 минут на «Ласточке» от Ленинградского вокзала до станции Сходня, а затем вы можете воспользоваться нашим бесплатным шаттл-басом

Узнать о подробной программе фестиваля «Кастом Weekend» и приобрести билеты можно по ссылке

Россия авто и общество

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Штраф и конфискация машины за выброс мусора с 14 июля 2022: что грозит автовладельцам Недавно мы подробно разобрались в том, за что у нарушителей ПДД могут конфисковать машину, а их самих отправить в тюрьму. Но фраза «конфискация транспортного средства» в июле звучала еще в... 228 0 3 08.08.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Cee’d II JD Как вы думаете, можно ли найти на вторичном рынке автомобиль С-класса в возрасте 4-5 лет с богатым оснащением по относительно вменяемой цене и так, чтобы еще хотя бы года три-четыре вам не п... 1736 0 2 07.08.2022
Статьи / Тесты От сталинита до триплекса: что ты знаешь про автомобильные стёкла Стекла в современном автомобиле – вещь во всех смыслах невидимая, на них никто не обращает большого внимания. При этом за десятилетия эволюции они эволюционировали вместе с автомобилем – сте... 644 0 1 06.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15513 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10900 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7975 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings