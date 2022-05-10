Кастом Weekend вновь едет в Северную столицу! Традиционно вас ждут самые интересные авто-, мото- и велокастом-проекты, редкие экспонаты и тематические стенды с направлениями в духе «старой школы», которые вместе сделают незабываемым ваш уикенд… Кастом Weekend!

