Партнерский материал
Вас ожидают:
- Более 6000 квадратных метров для создания экспозиции с более чем сотней экспонатов.
- Уникальные активности для детей и взрослых.
- Фудкорт с разнообразной интересной кухней и прохладительными напитками.
- Бесплатный шаттлбас от метро «Гражданский проспект» (расписание будет опубликовано перед мероприятием во всех соцсетях фестиваля).
- Удобный подъезд на автомобиле – 1 км от КАД или 13 км от Московского вокзала (~30-35 минут езды) и бесплатная гостевая парковка.
Узнать о подробной программе фестиваля «Кастом Weekend» и приобрести билеты можно по ссылке.
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