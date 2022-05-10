Мотоциклы ×

Кастом Weekend в Selar Park, Санкт-Петербург

10.05.2022 142 0 0

Кастом Weekend вновь едет в Северную столицу! Традиционно вас ждут самые интересные авто-, мото- и велокастом-проекты, редкие экспонаты и тематические стенды с направлениями в духе «старой школы», которые вместе сделают незабываемым ваш уикенд… Кастом Weekend!

 

Партнерский материал

Вас ожидают:​

  • Более 6000 квадратных метров для создания экспозиции с более чем сотней экспонатов.
  • Уникальные активности для детей и взрослых.
  • Фудкорт с разнообразной интересной кухней и прохладительными напитками.
  • Бесплатный шаттлбас от метро «Гражданский проспект» (расписание будет опубликовано перед мероприятием во всех соцсетях фестиваля).
  • Удобный подъезд на автомобиле – 1 км от КАД или 13 км от Московского вокзала (~30-35 минут езды) и бесплатная гостевая парковка.

Узнать о подробной программе фестиваля «Кастом Weekend» и приобрести билеты можно по ссылке.

выставки мотоциклы

 

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