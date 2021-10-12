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Каждая третья инновация в современных машинах оказывается невостребованной

12.10.2021 206 0 0

Свежее исследование американской аналитической компании J.D. Power показывает, что автопроизводители перебарщивают с внедрением современных технологий, предлагают потребителю ненужные системы либо не могут объяснить, как и зачем ими пользоваться.

 

Индекс технического опыта (Tech Experience Index или сокращённо TXI), который составляет J.D. Power, особенно актуален в условиях глобального дефицита микрочипов, ведь все современные технологии требуют вычислительных мощностей и с каждым годом эта потребность становится больше. Из-за нехватки микрочипов автоконцерны вынуждены останавливать заводы либо выпускать некомплектные машины, лишённые части современных вспомогательных систем. Между тем исследование J.D. Power показывает, что от некоторых таких систем можно было бы смело отказаться и без кризиса на рынке электронных комплектующих.

Индекс TXI вычислялся в США на основе данных опроса 110 827 владельцев новых автомобилей 2021 модельного года спустя 90 дней после покупки. Исследование проводилось с февраля по июль текущего года. В итоге составлен рейтинг марок, каждой из которых присвоен индекс TXI с учётом качества внедрения современных технологий (измеряется количеством проблем на 100 автомобилей) и удовлетворённости владельцев их пользованием (каждая система оценивается по 10-балльной шкале). Всего для исследования были отобраны 36 систем, разбитых на четыре группы: удобство, автоматизация, экологичность, мультимедиа/подключённость. Максимально возможный индекс TXI — 1000 баллов.

Как видно из приведённой выше диаграммы, лучший индекс составил 664 балла и достался корейской премиальной марке Genesis. У Tesla индекс TXI ещё выше — 668 баллов, но Tesla традиционно идёт в рейтингах J.D. Power вне зачёта, так как не даёт опрашивать своих владельцев в 15 штатах, в связи с чем индекс для Tesla вычисляется не по всей стране, а только в 35 штатах, поэтому его нельзя напрямую сравнить с индексами других марок. «Корейцы» также оказались лидерами в группе непремиальных марок: индекс TXI у Hyundai и Kia составил 519 и 510 баллов соответственно. Среднее значение TXI по всем маркам — 478 баллов. В арьергарде оказались марки Mitsubishi (373), Mini (424), Jeep (424) и, что удивительно, Porsche (428), которая всегда считалась технически передовым производителем — видимо, в последние годы что-то пошло не так.

В публикации J.D. Power приведены также любопытные наблюдения по отдельным системам. Например, выяснилось, что 61% владельцев за 90 дней ни разу не воспользовались возможностью покупок через мультимедийную систему, а 51% говорят, что и не собираются ей пользоваться. Вспомогательную систему связи между водителем и пассажирами проигнорировали 52% опрошенных, а 40% заявили, что будут игнорировать её и дальше.

Наибольшее раздражение у потребителей вызывает система управления жестами: зафиксирована 41 проблема на 100 автомобилей, то есть очень часто система неправильно интерпретирует жесты или никак на них не реагирует.

Что американским потребителям нравится в своих машинах, так это камеры кругового обзора и камера заднего вида с выводом картинки на салонное зеркало, а владельцы электромобилей высоко оценили функцию управления динамикой в одну педаль, когда трогать тормоз не нужно и интенсивное замедление возникает при отпускании педали акселератора.

Некоторые системы, такие как помощь при управлении машины с прицепом и оповещение о помехе при выходе из автомобиля, владельцам сложно освоить самостоятельно, поэтому степень удовлетворённости от работы таких систем напрямую зависит от того, объяснил дилер, как ими пользоваться, или нет.

В целом же как минимум каждая третья современная технология оказалась невостребованной у большей половины опрошенных, то есть они переплатили за то, что им не нужно.

В России аналогичный опрос, конечно же, дал бы другие результаты, так как уровень оснащения современными технологиями у нас ниже, да и в целом новый автопарк будет победнее.

США статистика исследования авто и технологии

 

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