Высокопольный автобус большой вместимости ЛиАЗ-5256 и полунизкопольный автобус ЛиАЗ-5293 Ликинского автобусного завода снимаются с производства. Ещё 10 лет ГАЗ будет выпускать запчасти для этих моделей.

ЛиАЗ-5256 стал символом сразу двух эпох – позднего Советского Союза и современной России. Его разработка началась ещё в середине 1970-х, а за 35 лет конвейерной жизни (выпуск ЛиАЗ-5256 начался в 1986 году) он получил более двадцати модификаций. Интересно, что производство этого автобуса прекращают уже второй раз: впервые об этом шла речь в 1996 году ввиду сложной экономической ситуации в стране и на производстве.



ЛиАЗ-5256

История этого автобуса во многом повторяет историю всей страны. Ещё в 1977 году Минавтопром утвердил техзадание на семейство автобусов, которые требовались советской стране. Разрабатывали семейство совместно со львовским институтом ВКЭИА (всесоюзным конструкторско-экспериментальным институтом автобусостроения). Планы были большие: новое семейство должно было быть унифицировано с венгерскими Икарусами, а производство нужно было наладить на Ликинском автобусном заводе.



К тому времени уже был готов проект автобуса 11-630 «Мир», который был разработан этими же организациями. Новый ЛиАЗ-5256 стал очень глубокой переработкой существующего «Мира».

ЛиАЗ-5256

Первые ходовые образцы появились в 1979-м году, затем ещё почти семь лет ушло на внесение существенных изменений в конструкцию. И всё-таки на начало серийного производства в 1986-м году автобус оставался довольно сырым. К тому времени ещё не прекратился выпуск ЛиАЗа-677, и многие предпочитали иметь в своём автопарке проверенный временем «Луноход», а не новый и не доведённый до ума 5256-й.



ЛиАЗ-677

Тем временем жизнь в стране менялась. Стало очень трудно получить венгерские мосты Raba, были сложности с камазовскими дизелями КамАЗ-740, а пожар на заводе двигателей КамАЗ 14 апреля 1993 года и вовсе лишил возможности ставить этот мотор. Правда, уже изначально автобус проектировали с таким расчётом, чтобы использовать в нём не только V-образный дизель, но и рядный. Тем не менее в 1996-м году выпуск 5256 всё же пришлось остановить.



Ценой невероятных усилий ЛиАЗ смог установить на свой автобус двигатель Caterpillar и даже запустил его в серию. Это и спасло ЛиАЗ: Москва стала закупать эти автобусы с 1998 по 2005 годы, что помогло заводу выйти из глубокого и почти безнадёжного пике.

ЛиАЗ-5256

Несмотря на то, что автобус многократно модернизировали, и за свою жизнь он успел примерить несколько разных двигателей – от того же КамАЗ-740 и ЯМЗ-236 до ЯМЗ-5362, Cummins и MAN – бесконечно работать над конструктивно устаревшим автобусом невозможно. Поэтому сейчас в продуктовой линейке Ликинского автобусного завода эти машины заменяются более современными и отвечающими последним техническим требованиям низкопольными автобусами ЛиАЗ-5292 в городской и пригородной модификациях.

ЛиАЗ-5292

Эти автобусы появились в 2004-м году, но по автобусным меркам они ещё достаточно молоды. Их низкопольная конструкция не устареет ещё долго, так что завершение производства ЛиАЗ-5256 и ЛиАЗ-5293 в пользу ЛиАЗ-5292 – это логичный шаг, отвечающий современным запросам рынка и стратегии развития ЛиАЗа.

ЛиАЗ-5293

«Сегодня автобус ЛиАЗ-5292, предназначенный для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком, является наиболее популярной моделью на российском рынке автобусов большого класса и наиболее востребованной в линейке предприятия.



В отличие от ЛиАЗ-5256 с высоким полом и полунизкопольного ЛИАЗ-5293, автобус ЛиАЗ-5292 – полностью низкопольный, поэтому всем категориям пассажиров, включая пожилых людей, пассажиров с колясками, граждан с ограниченными физическими возможностями, удобно пользоваться этим транспортом. Низкий уровень пола, отсутствие ступеней и система книлинга обеспечивают высокую скорость пассажирообмена и сокращают срок прохождения маршрута до 15%. Пассажировместимость составляет 112 человек, что является лучшим показателем в классе больших городских автобусов.

Для городских условий полностью низкий уровень пола и увеличенная пассажировместимость в автобусах большого класса играют ключевую роль, поэтому муниципалитеты и транспортные организации сделали выбор в пользу ЛиАЗ-5292 на замену его заслуженным предшественникам», – сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

ЛиАЗ-5293

Кроме того, в автобусах ЛиАЗ-5292 установлена система книлинг, которая обеспечивает наклон автобуса в сторону дверей для облегчения посадки и высадки всех категорий пассажиров. Для удобства и безопасности пассажиров в салоне установлены Wi-Fi-роутеры, USB-зарядки для гаджетов, мультиплексная система, позволяющая отслеживать все параметры работы автобуса, системы кондиционирования, видеонаблюдения и оборудование ГЛОНАСС.



На сегодняшний день в производстве находятся последние автобусы ЛиАЗ-5256. Они будут переданы заказчикам по ранее заключенным контрактам, а все контракты на ЛиАЗ-5293 уже завершены. Однако при этом завод обеспечит наличие запасных частей для обслуживания ЛиАЗов-5256 и 5293 в течение следующих десяти лет.