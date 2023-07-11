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Kia Cerato следующего поколения удивит дизайном: новые кадры

11.07.2023 1283 0 0

Седан получит «клыкастую» оптику, вдобавок необычно оформят ручки задних дверей. В целом же у модели будет более агрессивный облик.

Компания Kia продолжает тестировать четырехдверку гольф-класса следующего поколения: свежие кадры сделаны в родной Корее, видео с замаскированным прототипом выложили на местном YouTube-канале Woopa TV. Напомним, на домашнем рынке и в Китае модель носит индекс K3, в Северной Америке это Forte, ну а в России ее знают как Cerato. Предшественник в строю с 2018 года, рестайлинг седан пережил в 2021-м. К слову, в некоторых странах еще представлен хэтчбек, но пока неизвестно, останется ли пятидверка.

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У нового Kia Cerato будет броская внешность. К «клыкастой» оптике мы уже постепенно привыкаем, подобная светотехника есть у многих последних моделей марки: среди них, например, модернизированный компакт Picanto и электрокросс EV9, да даже Seltos после рестайлинга обрел задние фонари с вертикальными блоками. При этом Cerato получит и собственную фишку – ручки задних дверей окажутся не на привычном месте, а сверху, как у некоторых хэтчбеков и кроссоверов других брендов. Кроме того, у модели Kia будут силуэт а ля фастбек и необычные окошки в задних стойках крыши.

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Размеры все еще неизвестны. Длина актуальной четырехдверки для Кореи равна 4645 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1440 мм, колесная база – 2700 мм.

Данных о моторах нового K3/Forte/Cerato тоже пока нет. Нынешний седан на родине марки доступен с бензиновым атмосферником 1.6 и вариатором, хэтчбеку там положены турбочетверка 1.6 T-GDI и семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. На некоторых рынках в гамму еще входит двухлитровый атмосферный двигатель.

Нынешний седан Kia Cerato, он же Forte и K3
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Нынешний седан Kia Cerato, он же Forte и K3
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Нынешний седан Kia Cerato, он же Forte и K3
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Премьеру седан Kia Cerato нового поколения может справить в конце этого – начале следующего года.

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