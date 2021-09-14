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  • Kia готовит компактный спортивный кроссовер: первое изображение EV4

Kia готовит компактный спортивный кроссовер: первое изображение EV4

14.09.2021 223 0 0

Ожидается, что очередная «батарейная» новинка корейского бренда появится на европейском рынке в следующем году.

 

Продажи автомобилей марки Kia в Европе росли в течение последнего десятилетия, исключая скромный спад в 2019-ом (-0,1%) и в «ковидном» 2020 году, когда дилеры реализовали в общей сложности 420 175 единиц (-15,6%). В этом году на старосветском рынке у бренда зафиксирован «плюс»: за первые семь месяцев 2021-го клиенты купили 286 157 машин, что почти на 23% больше, чем в январе-июле прошлого года.

На фото: Kia EV6

Как и многие другие автопроизводители, для которых старосветский рынок является одним из приоритетных, Kia делает ставку на электрокары. Сейчас у корейского бренда есть целая «зелёная» линейка, отдельные электрокары, а также «розеточные» версии имеющихся моделей с традиционными ДВС.

Первенцем нового «зелёного» семейства стал Kia EV6, подробнее о нём мы рассказывали ранее. Кросс-хэтчбек является соплатформенником дебютировавшего ранее в этом же году Hyundai Ioniq 5. В дальнейшем электрическую линейку пополнят и другие автомобили бренда: ожидается, что ближайшей премьерой станет компактный кроссовер Kia EV4.

Предполагается, что новинка не будет мешать продажам недавно подтверждённой электрической версии паркетника Kia Sportage (он получит название e-Sportage). Ожидается, что у совершенно нового кроссовера окажется иная, более спортивная внешность. Информации о том, как будет выглядеть очередная «розеточная» модель бренда, пока нет, так что у художников есть возможность пофантазировать об экстерьере Kia EV4.

Рендер Kia EV4

Свой вариант внешности новинки Kia предложил дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, профиль электромобиля будет перекликаться с актуальным e-Soul, который предлагается на авторынке США. Ожидается, что модель получит лобовое окно с большим углом наклона и «плавающую» прямую крышу. У головной светодиодной оптики, вероятно, будут фары узкой формы, место для традиционной решётки радиатора займёт небольшого размера заглушка, а в нижнюю часть переднего бампера интегрируют крупный воздухозаборник.

Изображений задней части, а также салона очередной электрической новинки пока нет. Вероятно, у Kia EV4 будет современный интерьер и достаточно пространства для пассажиров и водителя.

На фото: салон Kia EV6

Пока нет официальных данных и о «начинке» кроссовера. Ожидается, что у паркетника будут версии с электромотором только на задней оси (его отдача, вероятно, не превысит 225 л.с.), а также полноприводные варианты (в этом случае совокупная мощность двухмоторной установки, скорее всего, будет превышать 300 л.с.). Автомобиль могут оснастить батареей ёмкостью около 77 кВт*ч, запас хода в этом случае будет примерно равен 500 км.

Известно, что компактный спортивный кроссовер Kia EV4 окажется одним из одиннадцати электромобилей, которые корейская марка намерена предложить уже в 2025 году.

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