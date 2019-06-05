Kia официально подтвердила, что новый кроссовер получит название XCeed

Kia официально подтвердила, что новый кроссовер получит название XCeed

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Созданный на основе Kia Ceed паркетник будет представлен ровно через три недели, 26 июня 2019 года.
 

Корейская компания распространила дизайн-скетч своего нового кроссовера в феврале текущего года. В начале прошлого месяца модель попалась в кадр фотошпионам во время тестов в Европе, тогда они сумели запечатлеть её корму. Позже появилась новая порция снимков, на этот раз уже с разных сторон. На прошлой неделе в Сети оказались другие фотографии, сделанные, скорее всего, в перерыве в ходе съёмок для рекламы.

KIA - xceed - копия

Название новинки стало известно ещё во второй половине мая, однако официально компания подтвердила его только сегодня, 5 июня. Кроссовер действительно получит название XCeed. Напомним, он создан на базе модели Ceed, которая представлена на многих рынках, в том числе и в России.

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Кроссовер имеет несколько отличий от исходного хэтчбека: у него есть неокрашенный пластиковый обвес, другие бамперы и дверь багажника, иная радиаторная решётка и изменённая головная оптика, а также фонари, которые стали более узкими. Помимо этого, по предварительным данным, XCeed крупнее «пятидверки»: как мы сообщали ранее, длина паркетника равна 4,38 м (против 4,31 м у Ceed). Ещё он стал вместительнее – объём багажника увеличился с 395 до 426 л. «Подрос» и дорожный просвет, правда, этот показатель пока не раскрыт (у «хэтча» он составляет 150 мм).

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Шпионские фото Kia XCeed
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Шпионские фото Kia XCeed

Фотографий интерьера – ни официальных, ни шпионских – пока нет. В салоне ожидается несколько новшеств, которые впоследствии «перекочуют» к остальным членам семейства. В их числе: виртуальная приборная панель, иной блок управления климатической установкой, увеличившийся в размерах сенсорный экран мультимедийной системы (диагональ – 10,25 дюйма, а у нынешних «пятидверок» Ceed тачскрин не превышает 8 дюймов).

В компании отметили, что Kia XCeed был разработан в дизайнерском центре бренда во Франкфурте-на-Майне. Проектом руководил вице-президент Kia Motors Europe по дизайну Грегори Гийом.

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На фото: Kia Ceed
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На фото: Kia Ceed

Официальной информации о моторной гамме пока нет. Можно предположить, что двигатели перейдут от «донора». В Европе Ceed продаётся с бензиновыми и дизельными двигателями. К первым относятся литровая «турботройка» T-GDi (120 л.с.), «турбочетверки» 1.4 T-GDi (140 л.с.) и 1.6 T-GDi (204 л.с.); ко вторым – 115- и 136-сильные CRDi объёмом 1,6 л.

Напомним, все модели семейства Ceed в будущем получат систему «мягкого» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором, который помогает основному двигателю в первые секунды после трогания. Впоследствии и XCeed, и универсал Ceed SW станут полноценными гибридами с возможностью подзаряжаться от электросети.

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На фото: интерьер Kia Ceed

Пока что в российском офисе Kia не объявляли о планах продавать новый паркетник в России. Хотя шансы на появление XCeed на нашем рынке есть: эта модель практичнее по сравнению с имиджевым универсалом ProCeed, который марка решилась привезти в РФ.

Точно в России будет продаваться другой кроссовер бренда – Seltos. Недавно производитель не только официально подтвердил его глобальное имя, но и опубликовал первое официальное фото.

За рубежом Новинки корейская марка кроссоверы KIA XCeed
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