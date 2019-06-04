Кроссовер Kia Seltos: продажи аналога Креты стартуют во второй половине 2019 года

Кроссовер Kia Seltos: продажи аналога Креты стартуют во второй половине 2019 года

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У нового компактного паркетника, который предназначен для продаж по всему миру, будут версии с полным приводом.
 

В конце мая текущего года в интернет попали снимки нового SUV марки Kia. Тогда его официальное название для глобального рынка ещё не называлось. Теперь оно известно: модель получила имя Seltos. Напомним, его предвестника – концепт SP – компания показала на автосалоне в Индии ещё в начале 2018 года. Затем в Южной Корее представили изменённый прототип, к названию которого прибавилась приставка Signature. После этого, в мае, Киа распространила эскизы экстерьера и интерьера серийной модели, а затем появились и «живые» кадры, сделанные во время съёмок для рекламы в США. Теперь, в июне, пришла пора официальной премьеры.

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Как мы сообщали ранее, индийское подразделение Kia провело голосование, предложив участникам несколько вариантов имени. При этом версии «Seltos» среди них не было. По слухам, победило название «Tusker». Однако для мирового рынка было выбрано изменённое имя сына Геркулеса (персонажа греческой мифологии звали Celtos). Как пояснили в российском офисе Kia, первая «S» в названии намекает на скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

На фото: концепт Kia SP Signature

На фото: концепт Kia SP Signature

У нового компактного кроссовера удлинённый капот, подштамповки на боковых панелях, металлическая насадка выпускной трубы, поверхность остекления сужается к корме. По сравнению с концептом SP Signature, серийная версия выглядит чуть проще; также у автомобиля иной рисунок радиаторной решётки. В салоне глобального паркетника есть мультимедийная система с отдельным 10,25-дюймовым сенсорным экраном, который возвышается над передней панелью. В свою очередь у индийского варианта экран «мультимедиа» един с «приборкой».

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Пока что в компании по-прежнему держат в секрете сведения о «начинке» новинки. Скорее всего официальные данные появятся ближе к официальной премьере Kia Seltos, которая пройдёт в течение ближайшего месяца. Сейчас нет информации о платформе модели. Правда, как сообщают индийские СМИ, в основе «их» паркетника лежит модернизированная версия «тележки» от Hyundai Creta. Предполагается, что на этом рынке не будет полноприводных версий нового кроссовера (также как их нет и у местной Креты).

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При этом у Seltos полноприводные версии ожидаются. Во всяком случае, у американской версии модели. Вероятно, она получит двигатели от Soul, который продаётся в США. Речь идёт о бензиновых 204-сильной «турбочётверке» объёмом 1,6 л, а также двухлитровом «атмосфернике» с отдачей 150 л.с. В свою очередь, в Индии паркетник, скорее всего, будут продавать с бензиновым и дизельным 1,5-литровыми моторами, а также со 140-сильной бензиновой версией объёмом 1,4 л.

Продажи Kia Seltos в Корее и в других странах начнутся поэтапно во второй половине 2019 года. Как мы сообщали ранее, до России новый компактный кроссовер, скорее всего, доберётся в 2020 году. Можно предположить, что для нашего рынка производство модели локализуют. Машины марки сейчас выпускаются на заводах в Санкт-Петербурге и в Калининграде. Отметим, аналог новинки – Hyundai Creta – продаётся в РФ весьма неплохо: за первую треть было куплено 22 893 шт., что на 5,5% больше, чем годом ранее. Модель входит в пятёрку самых продаваемых автомобилей в стране.

В России За рубежом Новинки корейская марка кроссовер KIA Seltos
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