Раскрыт аналог Креты от Kia, который появится в РФ: несколько имен и вариантов салона, есть 4WD

Опубликованы фотографии нового паркетника марки Kia без какого-либо камуфляжа. Модель будет глобальной, до России она доберется в следующем году.

Корейской компании опять не удалось «сыграть в интригу»: неделю назад был рассекречен паркетник, построенный на базе Ceed, а теперь в Сеть выложили снимки другого нового SUV. Напомним, предвестника второго кросса, концепт SP, марка показала в начале прошлого года на автосалоне в Индии. В 2019-м прототип эволюционировал, получив к названию приставку Signature, его представили уже в Корее. В этом месяце Kia распространила фирменные эскизы экстерьера и интерьера серийной версии. А на свежих кадрах модель представлена в полный рост без единого лоскутка маскировки – фото были сделаны в США во время съемок для рекламы, их распространили местные СМИ.

Судя по табличкам, установленным на кроссовере, на американском рынке он появится под именем Seltos. Впрочем, в других странах модель, скорее всего, будет называться иначе. Так, ранее индийское подразделение Kia провело голосование, предложив несколько вариантов имени, и Seltos среди них не было (по слухам, победил Tusker).

Внешне же конвейерный SUV почти полностью повторяет концепт SP Signature, разница лишь в деталях: головная оптика стала чуть проще, у радиаторной решетки иной рисунок, задние фонари слегка увеличились в размерах – в них также заменили «начинку». Как уже сообщал Kolesa.ru, у кроссовера два варианта оформления интерьера. Глобальная версия (то есть и Seltos) получила мультимедийную систему с отдельным тачскрином, который возвышается над передней панелью. А вот у индийского паркетника экран «мультимедиа» объединен с «приборкой».

1 / 4 Серийный кроссовер Kia 2 / 4 Серийный кроссовер Kia 3 / 4 Салон глобального кроссовера Kia 4 / 4 Салон нового кроссовера Kia для Индии

1 / 3 Концепт Kia Signature 2 / 3 Концепт Kia Signature 3 / 3 Концепт Kia Signature