Раскрыт аналог Креты от Kia, который появится в РФ: несколько имен и вариантов салона, есть 4WD

Раскрыт аналог Креты от Kia, который появится в РФ: несколько имен и вариантов салона, есть 4WD

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Опубликованы фотографии нового паркетника марки Kia без какого-либо камуфляжа. Модель будет глобальной, до России она доберется в следующем году.
 

Корейской компании опять не удалось «сыграть в интригу»: неделю назад был рассекречен паркетник, построенный на базе Ceed, а теперь в Сеть выложили снимки другого нового SUV. Напомним, предвестника второго кросса, концепт SP, марка показала в начале прошлого года на автосалоне в Индии. В 2019-м прототип эволюционировал, получив к названию приставку Signature, его представили уже в Корее. В этом месяце Kia распространила фирменные эскизы экстерьера и интерьера серийной версии. А на свежих кадрах модель представлена в полный рост без единого лоскутка маскировки – фото были сделаны в США во время съемок для рекламы, их распространили местные СМИ.

Судя по табличкам, установленным на кроссовере, на американском рынке он появится под именем Seltos. Впрочем, в других странах модель, скорее всего, будет называться иначе. Так, ранее индийское подразделение Kia провело голосование, предложив несколько вариантов имени, и Seltos среди них не было (по слухам, победил Tusker).

Внешне же конвейерный SUV почти полностью повторяет концепт SP Signature, разница лишь в деталях: головная оптика стала чуть проще, у радиаторной решетки иной рисунок, задние фонари слегка увеличились в размерах – в них также заменили «начинку». Как уже сообщал Kolesa.ru, у кроссовера два варианта оформления интерьера. Глобальная версия (то есть и Seltos) получила мультимедийную систему с отдельным тачскрином, который возвышается над передней панелью. А вот у индийского паркетника экран «мультимедиа» объединен с «приборкой».

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Серийный кроссовер Kia
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Серийный кроссовер Kia
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Салон глобального кроссовера Kia
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Салон нового кроссовера Kia для Индии
О «начинке» кросса компания Kia пока молчит. Индийские профильные СМИ считают, что в основе «их» паркетника лежит модернизированная версия платформы от Hyundai Creta. Не исключено, что Seltos базируется на другой «тележке». Кстати, в Индии, по предварительным данным, у модели не будет полного привода (у локальной Креты его также нет), тогда как на багажной двери Seltos красуется значок 4WD. Американскому кроссоверу прочат моторы от местного Soul – это бензиновые «турбочетверка» 1.6 T-GDI и «атмосферник» 2.0 мощностью 204 и 150 л.с. соответственно. Индийский SUV, как ожидается, будет доступен с бензиновым и дизельным двигателями объемом 1,5 литра (отдача неизвестна) и 140-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.4.
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Концепт Kia Signature
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Концепт Kia Signature
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Концепт Kia Signature
В Индии будут продавать машины локального производства, их уже собирают на новом заводе в штате Андрха Прадеш. В этой стране полноценная презентация модели пройдет 20 июня текущего года. В Штаты же Seltos, скорее всего, будут поставлять из Кореи. На родине марки премьера модели тоже состоится во втором полугодии, тогда же, видимо, представят и американский Seltos. До России SUV доберется в следующем году. Для нашего рынка производство также наверняка локализуют.  

 

Авторынок Новинки корейская иномарка кроссоверы KIA Seltos
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