Аналог Hyundai Creta от Kia: показана почти серийная версия. Кросс доберется и до РФ

Премьера практически готового встать на конвейер паркетника Kia состоялась на автосалоне в Сеуле. Кроссовер будет глобальной моделью, товарную версию покажут позже в этом году.

В начале 2018-го Kia представила в Индии прототип SP, тогда же было объявлено, что концепт превратится в «первенца» марки для этой страны (индийский рынок Киа начнет осваивать в 2019-м). Позже стало известно о том, что модель станет глобальной: в прошлом году шоу-кар также демонстрировали на выставках в Китае и корейском Пусане. В январе 2019-го на новом индийском заводе Kia стартовала тестовая сборка паркетника, однако товарную машину так и не раскрыли. Теперь же марка решила намекнуть на то, как выглядит серийная модель – на открывшийся сегодня в Сеуле автосалон привезли эволюционировавший концепт SP Signature, который в Kia называют почти готовым к массовому производству.

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От прошлогоднего SP нынешний кроссовер отличается, прежде всего, головной оптикой – у нее заменили «начинку». У нижней решетки другой рисунок, с крыши убрали светильник, а на дверях появились обычные ручки. Задний бампер поменяли, у фонарей такая же форма, как у Kia SP, но и у них иное «наполнение». Кроме того, соединяющая фонари хромированная плашка стала больше. Кузов SP Signature окрашен в другой оттенок оранжевого, крыша и спойлер выполнены в черном, тогда как у индийского концепта они были белого цвета.

Интерьер SP Signature компания не рассекретила. У прежнего прототипа виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы. Скорее всего, товарному кроссу такое решение не достанется, но цифровая приборная панель, по данным индийских СМИ, ознакомившихся с тестовым образцом, сохранится.

1 / 4 Концепт Kia SP Signature 2 / 4 Концепт Kia SP Signature 3 / 4 Концепт Kia SP Signature 4 / 4 Концепт Kia SP Signature

Технические характеристики также пока не раскрыты. Ранее предполагалось, что серийное воплощение Kia SP построено на базе актуальной Hyundai Creta. Однако теперь индийские профильные медиа сообщают о новой платформе, которая, тем не менее, ляжет в основу и следующей Креты. В Индии паркетник Kia предложат с бензиновым и дизельным двигателями объемом 1,5 литра, их отдача неизвестна. Привод у индийского SUV, скорее всего, только передний, но в других странах модель наверняка предложат в версии 4WD.

Серийный кроссовер представят во второй половине текущего года.

1 / 4 Прошлогодний концепт Kia SP 2 / 4 Прошлогодний концепт Kia SP 3 / 4 Прошлогодний концепт Kia SP 4 / 4 Прошлогодний концепт Kia SP

Напомним, в России тоже появится новый паркетник B-класса от Kia, до нас модель доберется в 2020-м. Ранее в местном представительстве марки «Колёсам» не смогли подтвердить, идет ли речь именно о товарном воплощении концепта SP. Однако других новых кроссов в ближайшем будущем от Kia не ожидается, так что, скорее всего, у нас будут продавать модель с дизайном этого прототипа. Для нашего рынка выпуск SUV, очевидно, локализуют.