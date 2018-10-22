О том, что компания Hyundai работает над Creta второго поколения, стало известно в ноябре 2016-го. Пока есть данные о модели, предназначенной для Индии. Предполагалось, что в этой стране новый кросс появится к 2021 году. По уточненной информации, паркетник следующей генерации дебютирует на индийском рынке в конце 2020-го – тогда покупателям предложат пятиместный автомобиль. А в 2021-м индийская Creta обзаведется семиместной версией. Об этом сообщает местное издание Autocar.

Очевидно, что внешний облик второй Креты выполнят в новом фирменном стиле Хёндэ – то есть, кроссовер может получить двухъярусную головную оптику, как у последнего Santa Fe и грядущего маленького паркетника, чье имя пока неизвестно (дебют этого кросса ожидается в 2019-м). Также, по информации Autocar India, следующую Creta оснастят новыми полуторалитровыми бензиновым и дизельным двигателями (отдача не раскрывается), плюс у модели расширят список оборудования. А вот переедет ли модель на другую платформу – индийцы не уточняют. Кросс текущего поколения построен на «тележке» хэтчбека Hyundai i20.

Напомним, в Индии Hyundai Creta доступен с 2015 года, а с мая 2018-го там продают обновленный кросс. После рестайлинга паркетник получил иные радиаторную решетку, передний бампер и противотуманки, модернизированные фары и задние фонари. Моторы менять не стали: нынешняя модель предлагается на индийском рынке с бензиновым «атмосферником» 1.6 MPI (123 л.с.), турбодизелями 1.4 CRDi (90 л.с.) и 1.6 CRDi (128 л.с.). Все двигатели сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой, для топового дизеля и бензинового мотора еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат». Полный привод индийской модели не положен.

1 / 2 Hyundai Creta первого поколения, обновленная версия для Индии 2 / 2 Hyundai Creta первого поколения, обновленная версия для Индии

Между тем первым рынком для Creta стал Китай – в Поднебесной продажи кроссовера стартовали в 2014-м, «их» версия зовется ix25, она претерпела рестайлинг еще в прошлом году. Не исключено, что модель новой генерации первыми получат опять же китайцы. Правда, на данный момент нет информации о том, выберется ли семиместный вариант за пределы Индии.

Что же касается России, то у нас Creta продают с августа 2016 года. До РФ пока не добрался даже обновленный кроссовер, так что о втором поколении модели для нашей страны говорить рано. Нынешний же кросс вот уже два года удерживает звание лидера российского рынка SUV.