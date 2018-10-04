ТОП-10 SUV России в сентябре: Skoda Kodiaq впервые вошел в рейтинг, Chevrolet Niva выбыла

ТОП-10 SUV России в сентябре: Skoda Kodiaq впервые вошел в рейтинг, Chevrolet Niva выбыла

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Лидер в списке самых популярных кроссоверов российского рынка прежний – Hyundai Creta. «Кореец» все так же в «плюсе», однако рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительный.

В минувшем месяце в России было реализовано 5876 «паркетников» Hyundai Creta – это всего на 1% больше, чем в сентябре 2017-го. Тем не менее, вот уже два года Крета удерживает звание лидера российского рынка моделей сегмента SUV: продажи «корейца» стартовали в августе 2016-го, в том же месяце он стал самым продаваемым кроссовером страны, и с тех пор никому так и не удалось отнять у него этот титул.

Hyundai Creta

Hyundai Creta

Вторую строчку в сентябрьском рейтинге занял Toyota RAV4, причем этот кросс значительно отстает от Creta: модель японской марки разошлась по РФ тиражом в 3851 экземпляр (+58%). Третье место на этот раз у Renault Duster – это единственная модель в свежем рейтинге, ушедшая «в минус» (3780 единиц, -9%). Кстати, в августе было наоборот – Дастер шел впереди RAV4. Четвертая строчка в свежем списке досталась Lada 4×4 (3188 штук, +28%), а замыкает пятерку лидеров Volkswagen Tiguan (2947 единиц, +20%).

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России по итогам сентября 2018 года

Место Модель Продажи в августе 2018 года, шт. Продажи в августе 2017 года, шт. Разница
1 Hyundai Creta 5 876 5 843 +1%
2 Toyota RAV4 3 851 2 441 +58%
3 Renault Duster 3 780 4 145 -9%
4 Lada 4×4 3 188 2 497 +28%
5 Volkswagen Tiguan 2 947 2 459 +20%
6 Renault Kaptur 2 712 2 678 +1%
7 Kia Sportage 2 458 1 932 +27%
8 Nissan X-Trail 2 389 1 649 +45%
9 Nissan Qashqai 2 369 1 552 +53%
10 Skoda Kodiaq 2 239 312 +618%

В сентябре 2018-го в ТОП-10 самых продаваемых вседорожников РФ впервые вошел Skoda Kodiaq. Этому кроссоверу досталось десятое место, но у него самый большой прирост – реализация выросла в семь раз. Несомненно, на рост продаж повлияла локальная сборка, благодаря которой модель получила более доступные комплектации. Напомним, выпуск Skoda Kodiaq стартовал на ГАЗе в феврале текущего года, до этого кросс к нам поставляли из Чехии только в топовых версиях.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Зато другому вседорожнику российская сборка не помогла – в ТОП-10 впервые за долгое время не представлена Chevrolet Niva, хотя ничего удивительного тут нет: модель регулярно дорожает, не предлагая взамен практически ничего нового. Впрочем, в общем ТОП-25 наиболее востребованных моделей РФ Нива пока еще значится (22-е место).

По итогам девяти месяцев тройка лидеров рынка SUV выглядит следующим образом: на первом месте – снова Hyundai Creta (49 683 штуки, +34%), за кроссом корейской марки следуют Renault Duster (31 643 единицы, +3%) и Kia Sportage (24 619 экземпляров, +35%).

 

Теги: Авто и бизнес , Авто и общество , Авторынок , В России , SUV , кроссоверы , рейтинг автомобилей , рейтинг продаж , российский авторынок , Hyundai , KIA , Lada , Nissan , Renault , Toyota , Volkswagen
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