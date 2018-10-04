В минувшем месяце в России было реализовано 5876 «паркетников» Hyundai Creta – это всего на 1% больше, чем в сентябре 2017-го. Тем не менее, вот уже два года Крета удерживает звание лидера российского рынка моделей сегмента SUV: продажи «корейца» стартовали в августе 2016-го, в том же месяце он стал самым продаваемым кроссовером страны, и с тех пор никому так и не удалось отнять у него этот титул.
Вторую строчку в сентябрьском рейтинге занял Toyota RAV4, причем этот кросс значительно отстает от Creta: модель японской марки разошлась по РФ тиражом в 3851 экземпляр (+58%). Третье место на этот раз у Renault Duster – это единственная модель в свежем рейтинге, ушедшая «в минус» (3780 единиц, -9%). Кстати, в августе было наоборот – Дастер шел впереди RAV4. Четвертая строчка в свежем списке досталась Lada 4×4 (3188 штук, +28%), а замыкает пятерку лидеров Volkswagen Tiguan (2947 единиц, +20%).
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России по итогам сентября 2018 года
|Место
|Модель
|Продажи в августе 2018 года, шт.
|Продажи в августе 2017 года, шт.
|Разница
|1
|Hyundai Creta
|5 876
|5 843
|+1%
|2
|Toyota RAV4
|3 851
|2 441
|+58%
|3
|Renault Duster
|3 780
|4 145
|-9%
|4
|Lada 4×4
|3 188
|2 497
|+28%
|5
|Volkswagen Tiguan
|2 947
|2 459
|+20%
|6
|Renault Kaptur
|2 712
|2 678
|+1%
|7
|Kia Sportage
|2 458
|1 932
|+27%
|8
|Nissan X-Trail
|2 389
|1 649
|+45%
|9
|Nissan Qashqai
|2 369
|1 552
|+53%
|10
|Skoda Kodiaq
|2 239
|312
|+618%
В сентябре 2018-го в ТОП-10 самых продаваемых вседорожников РФ впервые вошел Skoda Kodiaq. Этому кроссоверу досталось десятое место, но у него самый большой прирост – реализация выросла в семь раз. Несомненно, на рост продаж повлияла локальная сборка, благодаря которой модель получила более доступные комплектации. Напомним, выпуск Skoda Kodiaq стартовал на ГАЗе в феврале текущего года, до этого кросс к нам поставляли из Чехии только в топовых версиях.
Зато другому вседорожнику российская сборка не помогла – в ТОП-10 впервые за долгое время не представлена Chevrolet Niva, хотя ничего удивительного тут нет: модель регулярно дорожает, не предлагая взамен практически ничего нового. Впрочем, в общем ТОП-25 наиболее востребованных моделей РФ Нива пока еще значится (22-е место).
По итогам девяти месяцев тройка лидеров рынка SUV выглядит следующим образом: на первом месте – снова Hyundai Creta (49 683 штуки, +34%), за кроссом корейской марки следуют Renault Duster (31 643 единицы, +3%) и Kia Sportage (24 619 экземпляров, +35%).
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