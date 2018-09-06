Самым продаваемым кроссовером России остается компактный Hyundai Creta – в минувшем месяце этот «паркетник» разошелся тиражом в 5274 экземпляра, что на 32% больше, чем годом ранее. Вторую строчку занимает Renault Duster, которому удалось выйти в «плюс», пусть и незначительный (3537 единиц, +1%). На третьей позиции находится Toyota RAV4 (3019 штук, +9%). В июльском ТОП-10 бестселлеров среди SUV тройка лидеров выглядела так же.
Четвертое место на это раз досталось Lada 4×4 – вазовский внедорожник в августе обрел 2807 хозяев (+22% по сравнению с августом 2017-го), за ним следует Kia Sportage, показавший самый большой прирост продаж (2710 единиц, +90%). В июле было наоборот – «кореец» шел впереди Лады.
«Минус» в августовском рейтинге зафиксирован лишь у двух моделей – Renault Kaptur (2627 единиц, -8%) и Chevrolet Niva (2310 штук, -16%), эти вседорожники занимают шестую и восьмую позиции соответственно. «Француз» показывает отрицательную динамику уже третий месяц подряд, Нива – четвертый. Вероятно, свою роль играют цены: Chevrolet Niva регулярно дорожает, не предлагая взамен практически ничего нового, а Каптюр обладает схожими потребительскими свойствами с Creta, но при этом модель Renault стоит дороже.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России по итогам августа 2018 года
|Место
|Модель
|Продажи в августе 2018 года, шт.
|Продажи в августе 2017 года, шт.
|Разница
|1
|Hyundai Creta
|5 274
|4 000
|+32%
|2
|Renault Duster
|3 537
|3 511
|+1%
|3
|Toyota RAV4
|3 019
|2 777
|+9%
|4
|Lada 4×4
|2 807
|2 298
|+22%
|5
|Kia Sportage
|2 710
|1 428
|+90%
|6
|Renault Kaptur
|2 627
|2 862
|-8%
|7
|Volkswagen Tiguan
|2 364
|2 340
|+1%
|8
|Chevrolet Niva
|2 310
|2 762
|-16%
|9
|Nissan X-Trail
|2 124
|1 495
|+42%
|10
|Nissan Qashqai
|2 110
|1 713
|+23%
В ТОП-10 вернулись модели Nissan – X-Trail и Qashqai: в последний раз оба кросса присутствовали рейтинге в июне. Между тем скоро на конвейер петербургского завода марки встанут обновленные версии этих вседорожников. Если цены вырастут не сильно, то рестайлинг должен подстегнуть интерес покупателей к «японцам».
Отметим, по итогам января-августа 2018-го среди автомобилей сегмента SUV в России также лидирует Hyundai Creta (43 807 единиц, +40%). На втором месте – Renault Duster (27 863 штуки, +5%), на третьем – Kia Sportage (22 161 экземпляр, +35%).
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