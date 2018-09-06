Тройка лидеров по сравнению с июльским списком не изменилась. Самый большой прирост среди всех моделей, вошедший в свежий рейтинг, - у Sportage

06 Сен ТОП-10 SUV России в августе: лишь две модели в «минусе»

Самым продаваемым кроссовером России остается компактный Hyundai Creta – в минувшем месяце этот «паркетник» разошелся тиражом в 5274 экземпляра, что на 32% больше, чем годом ранее. Вторую строчку занимает Renault Duster, которому удалось выйти в «плюс», пусть и незначительный (3537 единиц, +1%). На третьей позиции находится Toyota RAV4 (3019 штук, +9%). В июльском ТОП-10 бестселлеров среди SUV тройка лидеров выглядела так же.

Четвертое место на это раз досталось Lada 4×4 – вазовский внедорожник в августе обрел 2807 хозяев (+22% по сравнению с августом 2017-го), за ним следует Kia Sportage, показавший самый большой прирост продаж (2710 единиц, +90%). В июле было наоборот – «кореец» шел впереди Лады.

«Минус» в августовском рейтинге зафиксирован лишь у двух моделей – Renault Kaptur (2627 единиц, -8%) и Chevrolet Niva (2310 штук, -16%), эти вседорожники занимают шестую и восьмую позиции соответственно. «Француз» показывает отрицательную динамику уже третий месяц подряд, Нива – четвертый. Вероятно, свою роль играют цены: Chevrolet Niva регулярно дорожает, не предлагая взамен практически ничего нового, а Каптюр обладает схожими потребительскими свойствами с Creta, но при этом модель Renault стоит дороже.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России по итогам августа 2018 года

Место Модель Продажи в августе 2018 года, шт. Продажи в августе 2017 года, шт. Разница 1 Hyundai Creta 5 274 4 000 +32% 2 Renault Duster 3 537 3 511 +1% 3 Toyota RAV4 3 019 2 777 +9% 4 Lada 4×4 2 807 2 298 +22% 5 Kia Sportage 2 710 1 428 +90% 6 Renault Kaptur 2 627 2 862 -8% 7 Volkswagen Tiguan 2 364 2 340 +1% 8 Chevrolet Niva 2 310 2 762 -16% 9 Nissan X-Trail 2 124 1 495 +42% 10 Nissan Qashqai 2 110 1 713 +23%

В ТОП-10 вернулись модели Nissan – X-Trail и Qashqai: в последний раз оба кросса присутствовали рейтинге в июне. Между тем скоро на конвейер петербургского завода марки встанут обновленные версии этих вседорожников. Если цены вырастут не сильно, то рестайлинг должен подстегнуть интерес покупателей к «японцам».

Отметим, по итогам января-августа 2018-го среди автомобилей сегмента SUV в России также лидирует Hyundai Creta (43 807 единиц, +40%). На втором месте – Renault Duster (27 863 штуки, +5%), на третьем – Kia Sportage (22 161 экземпляр, +35%).