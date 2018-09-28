Chevrolet Niva: цены растут, наследника не будет, имя продадут

Chevrolet Niva: цены растут, наследника не будет, имя продадут

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GM-АВТОВАЗ объявил об очередной подорожании своей единственной модели – Chevrolet Niva. Спрос на морально и технически устаревший внедорожник между тем медленно, но верно снижается, а наследника не предвидится.

С января по август этого года GM-АВТОВАЗ реализовал в России 18 456 внедорожников Niva, на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Наибольшим спросом пользуется самая дешевая комплектация L (порядка 40% от общего объема), и понятно, что любой подорожание болезненно воспринимается потребителем. Руководство завода решило применять тактику регулярного плавного повышения цен вместо резкого единовременного и переписывает прайс-лист стабильно раз в квартал – последняя такая процедура произошла в конце июня, и тогда цены на Ниву выросли на 15 000 – 17 000 рублей в зависимости от комплектации.

С 1 октября Niva опять подорожает, но всего на 5000 рублей в каждой комплектации, то есть самая доступная L будет стоить 628 000 рублей, а за самую дорогую LE+ придется выложить 775 500 рублей. Формальные причины повышения цен от квартала к кварталу не меняются – это «удорожание комплектующих изделий» и некие загадочные «внешние факторы».

Представленный в 2014 году концепт Chevrolet Niva нового поколения так никогда и не превратится в серийную модель.

Представленный в 2014 году концепт Chevrolet Niva нового поколения так никогда и не превратится в серийную модель.

Возникает резонный вопрос, как долго все это будет продолжаться? Еще в начале года стало известно о том, что GM-АВТОВАЗ не стал продлять патенты на Chevrolet Niva нового поколения, после чего стало ясно, что преемника у текущей модели, чьи основные конструктивные особенности остаются неизменными с прошлого века, не будет. На днях это подтвердил изданию Automotive News Europe Николя Мор, бывший глава АВТОВАЗа, а ныне операционный директор региона Евразия компании Renault, продолжающий при этом занимать пост председателя Совета директоров в GM-АВТОВАЗ. По его словам, предприятие приносит прибыль, и нет никакой срочной необходимости что-то кардинально менять. При этом Мор подчеркнул, что GM-АВТОВАЗ продолжит точечную работу по улучшению качества и потребительских характеристик текущей Нивы. Цены, скорее всего, тоже продолжат свой планомерный рост, при этом предпосылок для роста спроса нет никаких.

Новая Lada 4×4 вернет себе имя Niva, когда оно станет не нужным GM-АВТОВАЗ.

Новая Lada 4×4 вернет себе имя Niva, когда оно станет ненужным GM-АВТОВАЗ.

Ясно, что в какой-то момент объем выпуска упадет до нерентабельных величин, после чего завод либо закроют, либо продадут. И скорее всего, это произойдет в тот момент, когда АВТОВАЗ подготовит замену модели 4×4, предвестник которой был показан в конце августа этого года на Московском автосалоне, – то есть примерно через четыре года.

Мор неоднократно заявлял в интервью, что АВТОВАЗ заинтересован в том, чтобы вернуть себе имя Niva (права на него принадлежат GM-АВТОВАЗ с момента основания в 2001 году), и что у новой Лады 4×4 будет другое имя. Однако с предложением о покупке АВТОВАЗ не спешит: сейчас GM попросит за Ниву слишком большую цену, а через пару лет американцам, что называется, просто некуда будет деваться – отдадут по дешевке.

 

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , GM-Avtovaz , внедорожник , внедорожники , Нива , повышение цен , Шевроле , Chevrolet , Niva
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