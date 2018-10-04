Опубликован отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам сентября 2018 года. В свежем ТОП-25 бестселлеров только шесть моделей ушли «в минус».

Как и ожидалось, в прошлом месяце самой популярной моделью в РФ оказалась Гранта – 9936 реализованных машин. В отчете АЕБ указано, что данный результат превышает показатель сентября 2017-го на 9,2%, однако сравнение не совсем корректно. Дело в том, что в минувшем месяце в России стартовали продажи обновленного семейства Lada Granta, поглотившего хэтчбек и универсал Kalina, – то есть результаты Гранты и Калины теперь объединены (всего в прошлом месяце продано 7965 рестайлинговых машин, сам бренд Kalina ликвидирован). Если же объединить прошлогодние показатели Калины и Гранты, то, получается, что в сентябре 2017-го таких «лад» было продано больше, хотя за одну модель их и не считали, – 10 962 единицы (9098 Грант и 1864 Калины).

На второй строчке свежего ТОП-25 самых продаваемых авто страны находится Lada Vesta, продажи которой выросли на 32% и составили 9053 экземпляра (в июне-августе Веста возглавляла рейтинг). Третья строчка досталась Kia Rio, причем «кореец» третий месяц подряд показывает «минус» — в сентябре продано 7900 седанов и хэтчбеков Рио, что на 24% меньше, чем годом ранее. На четвертом месте оказался Hyundai Solaris (6295 штук, -4%), тогда как в августе эта модель довольствовалась лишь шестой позицией. А замыкает пятерку лидеров в сентябре компактный «паркетник» Hyundai Creta (5876 единиц, +1%).

ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в сентябре 2018 года

Место Модель Продажи в сентябре 2018 года (шт.) Продажи в сентябре 2017 года (шт.) Разница (шт.) 1 Lada Granta 9 936 9 098 +838 2 Lada Vesta 9 053 6 861 +2 192 3 Kia Rio 7 900 10 446 -2 546 4 Hyundai Solaris 6 295 6 581 -286 5 Hyundai Creta 5 876 5 843 +33 6 Volkswagen Polo 5 051 4 517 +534 7 Lada Largus 4 115 2 791 +1 324 8 Toyota RAV4 3 851 2 441 +1 410 9 Renault Duster 3 780 4 145 -365 10 Toyota Camry 3 240 2 008 +1 232

В сентябрьском ТОП-25 помимо Рио и Соляриса отрицательную динамику показали еще четыре модели: Renault Duster (3780 штук, -9%), Lada Xray (2975 штук, -6%), Renault Sandero (2886 единицы, -15%) и Chevrolet Niva (2161 экземпляр, -14%). Интересно, что седан Renault Logan, брат Сандеро, в сентябре в ТОП-25 не вошел вовсе (1139 единиц, -61%) – в последний раз «четырехдверка» Рено отсутствовала в рейтинге в январе 2017-го. Отметим, скоро в России стартуют продажи кросс-версии Логана, а также «внедорожных» вариантов Икс-Рея и обновленного Sandero, так что результаты продаж этих трех моделей еще могут вырасти. Дастер через год-полтора сменит поколение в РФ, а вот у Niva перспективы не радужные – как ранее сообщал Kolesa.ru, GM-Avtovaz не планирует выпуск модели второй генерации, существенного обновления тоже не предвидится.

Место Модель Продажи в сентябре 2018 года (шт.) Продажи в сентябре 2017 года (шт.) Разница (шт.) 11 Skoda Rapid 3 207 2 735 +472 12 Lada 4×4 3 188 2 497 +691 13 Lada Xray 2 975 3 175 -200 14 Volkswagen Tiguan 2 947 2 459 +488 15 Renault Kaptur 2 712 2 678 +34 16 Renault Sandero 2 461 2 886 -425 17 Kia Sportage 2 458 1 932 +526 18 Nissan X-Trail 2 389 1 649 +740 19 Nissan Qashqai 2 369 1 552 +817 20 Kia Optima 2 364 1 572 +792 21 Skoda Kodiaq 2 239 312 +1 927 22 Chevrolet Niva 2 161 2 509 -348 23 Mitsubishi Outlander 2 133 1 583 +550 24 Skoda Octavia 2 098 2 068 +30 25 Mazda CX-5 1 891 1 806 +85

Между тем по итогам девяти месяцев 2018-го на российском рынке лидирует Lada Vesta, оттеснившая Рио: в январе-сентябре продано 76 189 машин отечественной марки (+39%). Kia Rio теперь на второй строчке (75 071 экземпляр, +2%), на третьем месте – Lada Granta (70 186 единиц, +10%).

Совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре 2018-го составил 157 371 экземпляр (+6,2%), по итогам девяти месяцев – 1 297 432 штуки (+14,9%).