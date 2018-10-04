Как и ожидалось, в прошлом месяце самой популярной моделью в РФ оказалась Гранта – 9936 реализованных машин. В отчете АЕБ указано, что данный результат превышает показатель сентября 2017-го на 9,2%, однако сравнение не совсем корректно. Дело в том, что в минувшем месяце в России стартовали продажи обновленного семейства Lada Granta, поглотившего хэтчбек и универсал Kalina, – то есть результаты Гранты и Калины теперь объединены (всего в прошлом месяце продано 7965 рестайлинговых машин, сам бренд Kalina ликвидирован). Если же объединить прошлогодние показатели Калины и Гранты, то, получается, что в сентябре 2017-го таких «лад» было продано больше, хотя за одну модель их и не считали, – 10 962 единицы (9098 Грант и 1864 Калины).
На второй строчке свежего ТОП-25 самых продаваемых авто страны находится Lada Vesta, продажи которой выросли на 32% и составили 9053 экземпляра (в июне-августе Веста возглавляла рейтинг). Третья строчка досталась Kia Rio, причем «кореец» третий месяц подряд показывает «минус» — в сентябре продано 7900 седанов и хэтчбеков Рио, что на 24% меньше, чем годом ранее. На четвертом месте оказался Hyundai Solaris (6295 штук, -4%), тогда как в августе эта модель довольствовалась лишь шестой позицией. А замыкает пятерку лидеров в сентябре компактный «паркетник» Hyundai Creta (5876 единиц, +1%).
ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в сентябре 2018 года
|Место
|Модель
|Продажи в сентябре 2018 года (шт.)
|Продажи в сентябре 2017 года (шт.)
|Разница (шт.)
|1
|Lada Granta
|9 936
|9 098
|+838
|2
|Lada Vesta
|9 053
|6 861
|+2 192
|3
|Kia Rio
|7 900
|10 446
|-2 546
|4
|Hyundai Solaris
|6 295
|6 581
|-286
|5
|Hyundai Creta
|5 876
|5 843
|+33
|6
|Volkswagen Polo
|5 051
|4 517
|+534
|7
|Lada Largus
|4 115
|2 791
|+1 324
|8
|Toyota RAV4
|3 851
|2 441
|+1 410
|9
|Renault Duster
|3 780
|4 145
|-365
|10
|Toyota Camry
|3 240
|2 008
|+1 232
В сентябрьском ТОП-25 помимо Рио и Соляриса отрицательную динамику показали еще четыре модели: Renault Duster (3780 штук, -9%), Lada Xray (2975 штук, -6%), Renault Sandero (2886 единицы, -15%) и Chevrolet Niva (2161 экземпляр, -14%). Интересно, что седан Renault Logan, брат Сандеро, в сентябре в ТОП-25 не вошел вовсе (1139 единиц, -61%) – в последний раз «четырехдверка» Рено отсутствовала в рейтинге в январе 2017-го. Отметим, скоро в России стартуют продажи кросс-версии Логана, а также «внедорожных» вариантов Икс-Рея и обновленного Sandero, так что результаты продаж этих трех моделей еще могут вырасти. Дастер через год-полтора сменит поколение в РФ, а вот у Niva перспективы не радужные – как ранее сообщал Kolesa.ru, GM-Avtovaz не планирует выпуск модели второй генерации, существенного обновления тоже не предвидится.
|Место
|Модель
|Продажи в сентябре 2018 года (шт.)
|Продажи в сентябре 2017 года (шт.)
|Разница (шт.)
|11
|Skoda Rapid
|3 207
|2 735
|+472
|12
|Lada 4×4
|3 188
|2 497
|+691
|13
|Lada Xray
|2 975
|3 175
|-200
|14
|Volkswagen Tiguan
|2 947
|2 459
|+488
|15
|Renault Kaptur
|2 712
|2 678
|+34
|16
|Renault Sandero
|2 461
|2 886
|-425
|17
|Kia Sportage
|2 458
|1 932
|+526
|18
|Nissan X-Trail
|2 389
|1 649
|+740
|19
|Nissan Qashqai
|2 369
|1 552
|+817
|20
|Kia Optima
|2 364
|1 572
|+792
|21
|Skoda Kodiaq
|2 239
|312
|+1 927
|22
|Chevrolet Niva
|2 161
|2 509
|-348
|23
|Mitsubishi Outlander
|2 133
|1 583
|+550
|24
|Skoda Octavia
|2 098
|2 068
|+30
|25
|Mazda CX-5
|1 891
|1 806
|+85
Между тем по итогам девяти месяцев 2018-го на российском рынке лидирует Lada Vesta, оттеснившая Рио: в январе-сентябре продано 76 189 машин отечественной марки (+39%). Kia Rio теперь на второй строчке (75 071 экземпляр, +2%), на третьем месте – Lada Granta (70 186 единиц, +10%).
Совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре 2018-го составил 157 371 экземпляр (+6,2%), по итогам девяти месяцев – 1 297 432 штуки (+14,9%).
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