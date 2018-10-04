Российские автодилеры за первый месяц осени сумели сбыть 157 371 автомобиль, этот результат за 6,2% (или 9 162 машины) больше по сравнению с показателем сентября 2017 года. Нынешний прирост оказался наименьшим за весь 2018 год: с января по август положительная динамика превышала отметку в 10%, причём в первом месяце она составила почти треть (31,3%).

Из-за спада темпов прироста в сентябре, сократилась и положительная динамика с начала года: с января по сентябрь прибавка составила 14,9%, хотя ещё месяцем ранее была равна 16,2%. За первые девять месяцев текущего года россияне купили 1 297 432 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

По словам председателя Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорга Шрайбера, менее заметный прирост авторынка в прошлом месяце объясняется высокой базой (то есть высокими показателями продаж новых машин в сентябре 2017 года).

В АЕБ обновили прогноз по 2018 году, причиной этому стало как нынешнее состояние рынка, так и увеличение НДС (налога на добавленную стоимость), которое ожидается с января 2019 года. Речь о том, что покупательская способность россиян снижается медленнее, чем рассчитывали аналитики, при этом часть клиентов поторопится с покупкой, чтобы успеть до повышения цен в начале следующего года.

В Ассоциации считают, что по итогам 2018 года продажи новых легковых и легких коммерческих машин превысят отметку в 1,8 млн. экземпляров. Это будет соответствовать приросту на 13% по отношению к показателю прошлого года, когда было реализовано 1 595 737 автомобилей.

Напомним, прошлый прогноз в АЕБ представили, подводя итоги реализации новых машин в первом квартале 2018 года. Тогда Йорг Шрайбер говорил о предполагаемом 10-процентном приросте по итогам года и суммарных продажах до 1,75 млн. автомобилей.

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