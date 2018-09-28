Обе новинки Lada доберутся до дилеров уже этой осенью. Цены официально пока не объявлены. Ожидается, что спортивная Веста станет самой дорогой моделью марки.

Продажи седана Lada Vesta Sport и «внедорожного» хэтчбека Lada Xray Cross стартуют в ноябре текущего года. Об этом в рамках открытия нового дилерского центра Lada в Самаре заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек, сообщает Лада Веста Клуб. Цены новинок до сих пор не объявлены. Не исключено, что их назовут еще до начала продаж – например, в октябре.

1 / 2 Lada Vesta Sport 2 / 2 Lada Vesta Sport

Серийные Vesta Sport и Xray Cross представили в конце августа этого года в рамках Московского автосалона. По информации Kolesa.ru, «заряженную» Весту предложат только в топовой версии Luxe, а ее цена будет в диапазоне 900 000 – 1 000 000 рублей. Таким образом, спортивная «четырехдверка» окажется самой дорогой моделью в линейке отечественного бренда. Что же касается Xray Cross, то и этот автомобиль может поступить в продажу лишь в дорогой комплектации – по крайней мере, «внедорожные» седан и универсал Cross сегодня доступны только в «люксовых» вариантах исполнения.

Под капотом Lada Vesta Sport установлен мотор 1.8, отдачу которого увеличили со 122 до 145 л.с. (крутящий момент вырос со 170 до 182 Нм). Двигатель работает в паре с 5МКП Renault с тросовым механизмом переключения. Приводные валы усилены, количество шлицов выросло с 24 до 29. Еще у двигателя новые распредвалы с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), плюс было повышено давление в топливной системе, перенастроена система регулировки фаз газораспределения. Также седан получил новые тормоза с более крупными дисками (на всех колесах). Первую «сотню» Vesta Sport наберет за 9,6 секунды, заявленная максимальная скорость такой «четырехдверки» – 193 км/ч. Стандартная Веста с 1.8 и 5МКП разгоняется до 100 км/ч за 10,2 секунды, ее «максималка» — 186 км/ч.

1 / 3 Lada Xray Cross 2 / 3 Lada Xray Cross 3 / 3 Lada Xray Cross

У Lada Xray Cross доработали переднюю подвеску – вместо логановских нижних рычагов (Xray построен на платформе B0) установили L-образные, скопированные с подвески Vesta. От Весты «внедорожному» хэтчбеку также достались задние дисковые тормоза (имеется в виду стандартная Vesta). Кроме того, вместо электрогидравлического усилителя руля у Xray Cross появился электрический. Дорожный просвет – 215 мм против 195 мм у стандартной «пятидверки». В арсенале этой новой Лады значится селектор выбора режимов движения (стандартная работа ESC, отключение ESC, «снег, грязь», «песок» и Sport). Кросс-хэтч предложат со 122-сильным мотором 1.8 и «механикой», привод – только передний. Кстати, обычный Xray с двигателем 1.8 и 5МКП в комплектации Luxe стоит от 765 900 рублей, кросс-версия, вероятно, окажется тысяч на пятьдесят дороже.

Напомним, Kolesa.ru уже испытал «заряженную» Vesta Sport, все подробности – в нашем материале. Протестировать Xray Cross пока не удалось, зато у нас есть обзор выставочного образца с ММАС.