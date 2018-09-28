Топ-менеджер АВТОВАЗа назвал сроки начала продаж «заряженной» Vesta и кросс-версии Xray

Топ-менеджер АВТОВАЗа назвал сроки начала продаж «заряженной» Vesta и кросс-версии Xray

122 0 0
Обе новинки Lada доберутся до дилеров уже этой осенью. Цены официально пока не объявлены. Ожидается, что спортивная Веста станет самой дорогой моделью марки.

Продажи седана Lada Vesta Sport и «внедорожного» хэтчбека Lada Xray Cross стартуют в ноябре текущего года. Об этом в рамках открытия нового дилерского центра Lada в Самаре заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек, сообщает Лада Веста Клуб. Цены новинок до сих пор не объявлены. Не исключено, что их назовут еще до начала продаж – например, в октябре.

1 / 2
Lada Vesta Sport
2 / 2
Lada Vesta Sport

Серийные Vesta Sport и Xray Cross представили в конце августа этого года в рамках Московского автосалона. По информации Kolesa.ru, «заряженную» Весту предложат только в топовой версии Luxe, а ее цена будет в диапазоне 900 000 – 1 000 000 рублей. Таким образом, спортивная «четырехдверка» окажется самой дорогой моделью в линейке отечественного бренда. Что же касается Xray Cross, то и  этот автомобиль может поступить в продажу лишь в дорогой комплектации – по крайней мере, «внедорожные» седан и универсал Cross сегодня доступны только в «люксовых» вариантах исполнения.

Lada Vesta Sport

Lada Vesta Sport

Под капотом Lada Vesta Sport установлен мотор 1.8, отдачу которого увеличили со 122 до 145 л.с. (крутящий момент вырос со 170 до 182 Нм). Двигатель работает в паре с 5МКП Renault с тросовым механизмом переключения. Приводные валы усилены, количество шлицов выросло с 24 до 29. Еще у двигателя новые распредвалы с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), плюс было повышено давление в топливной системе, перенастроена система регулировки фаз газораспределения. Также седан получил новые тормоза с более крупными дисками (на всех колесах). Первую «сотню» Vesta Sport наберет за 9,6 секунды, заявленная максимальная скорость такой «четырехдверки»  – 193 км/ч. Стандартная Веста с 1.8 и 5МКП разгоняется до 100 км/ч за 10,2 секунды, ее «максималка» — 186 км/ч.

1 / 3
Lada Xray Cross
2 / 3
Lada Xray Cross
3 / 3
Lada Xray Cross

У Lada Xray Cross доработали переднюю подвеску – вместо логановских нижних рычагов (Xray построен на платформе B0) установили L-образные, скопированные с подвески Vesta.  От Весты «внедорожному» хэтчбеку также достались задние дисковые тормоза (имеется в виду стандартная Vesta). Кроме того, вместо электрогидравлического усилителя руля у Xray Cross появился электрический. Дорожный просвет – 215 мм против 195 мм у стандартной «пятидверки». В арсенале этой новой Лады значится селектор выбора режимов движения (стандартная работа ESC, отключение ESC, «снег, грязь», «песок» и Sport). Кросс-хэтч предложат со 122-сильным мотором 1.8 и «механикой», привод – только передний. Кстати, обычный Xray с двигателем 1.8 и 5МКП в комплектации Luxe стоит от 765 900 рублей, кросс-версия, вероятно, окажется тысяч на пятьдесят дороже.

Напомним, Kolesa.ru уже испытал «заряженную» Vesta Sport, все подробности – в нашем материале. Протестировать Xray Cross пока не удалось, зато у нас есть обзор выставочного образца с ММАС.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , АВТОВАЗ , российская марка , российские автомобили , седаны , хэтчбеки , Lada , Vesta Sport , Vesta седан , Xray , Xray Cross
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
46 Тест-драйвы / Одиночные
Апельсинки от осинки: тест-драйв Lada Vesta Sport
14 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-лифтбек Lada Granta: каким он может быть
6 Новости / Новинки
Днём с огнём: УАЗы начали красить без шагрени или вся правда об обновлённом Патриоте
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Chery пытается реанимировать продажи Tiggo 7: «костюм» от старого концепта и урезанные цены

На домашний рынок выходит новая версия некогда флагманского кроссовера Chery. У модели подправили дизайн экстерьера, при этом у «паркетника» урезали…

2318 0 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Привод Робсона для экстремального бездорожья: что это, и как устроено

Роликовый привод, он же привод Робсона – необычное техническое решение, применяемое разработчиками транспортных средств хотя и не слишком часто, однако весьма широко. Он встречается и на вездеходах, и на грузовиках, и…

753 0 0
Статьи / Интервью
Чжан Шоухэ, Geely: «Lotus в России будет!»

С первым заместителем генерального директора LLC Geely Motors говорим о причинах провала Emgrand GT, загрузке конвейера Belgee в белорусском Жодино, причинах низких продаж Atlas и грядущей российской премьере…

1556 3 0
Статьи / Шины и диски
По правилам, но против правил: тест шин Michelin X-Ice North 4

Следовать правилам – это хорошо, спокойно и надежно. Но не всегда выгодно. Иногда стоит поднапрячься, чтобы эти самые правила… обойти. Не нарушить, а именно применить хитрость, не выходя за рамки дозволенного. В Michelin…

533 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…

1758 3 2
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается

Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят…

2499 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS II с пробегом: коробки от грузовика и моторы от лукавого

CTS второго поколения ― машина на любителя. Не каждый готов посвятить жизнь поиску запчастей на американских сайтах и отваливать за них приличные деньги, получая в ответ лишь осознание эксклюзивности своего автомобиля.…

4152 1 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

174494 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

86012 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

62979 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

23240 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16838 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

11017 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

35647 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11049 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

9803 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

391250 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

262908 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

76400 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?