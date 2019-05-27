Kia не удалось «сыграть в интригу»: ставший кроссовером Ceed поймали без камуфляжа
Единственное официальное изображение кроссовера, созданного на базе хэтча Ceed последней генерации, выложили в Сеть в феврале этого года. Скорее всего, как и полагается крупным автопризводителям, Kia планировала раскрывать модель постепенно, публикуя тизер за тизером. Однако планам марки сбыться не суждено. Так, еще в начале мая появилось шпионское фото, на котором была видна корма машины. На прошлой неделе, благодаря опять же папарацци, мы узнали, что паркетник зовется XCeed. А теперь в распоряжении итальянского издания alVolante оказались очередные снимки кросса без какого-либо камуфляжа. Судя по всему, модель поймали во время перерыва съёмок для рекламы.
Разумеется, Kia XCeed получил пластиковый обвес по периметру кузова. Кроме того, у кросса другие радиаторная решетка, бамперы, фары и фонари, на крыше есть рейлинги, по-новому оформлены задние окошки. По предварительным данным, паркетник крупнее исходного хэтчбека: длина XCeed составляет 4,38 метра против 4,31 метра у «просто» Ceed, а объем багажника увеличен с 395 до 426 литров. Дорожный просвет тоже вырос, но этот показатель пока неизвестен (у хэтчбека – 150 мм).
Фотографий интерьера XCeed пока нет. Предполагается, что внутри установили виртуальную «приборку» и модернизированный блок управления климатической установкой. Сенсорный экран мультимедийной системы стал больше – с диагональю 10,25 дюйма, тогда как у нынешних хэтча и универсала Ceed тачскрин может быть максимум 8-дюймовым. Впрочем, позже все эти обновки должны достаться и остальным членам семейства.
Двигатели наверняка перешли с обычного Сида: в Европе модель доступна с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDi (120 л.с.), «турбочетверками» 1.4 T-GDi (140 л.с.) и 1.6 T-GDi (204 л.с.), дизелем 1.6 CRDi (115 или 136 л.с.). Ожидалось, что привод у XCeed будет только передним, но некоторые зарубежные медиа рапортуют о наличии версии 4WD.
Известно, что для всех машин семейства Kia Ceed будет предусмотрена «мягкая» гибридная система с 48-вольтовым стартер-генератором, который помогает основному мотору в первые секунды после трогания (как у Kia Sportage). Затем XCeed и универсал Ceed SW должны превратиться в полноценные гибриды с возможностью подзарядки от электросети.
Фирменные картинки нового кроссовера марка, вероятно, распространит в ближайшее время. Публичная премьера XCeed может пройти в рамках Франкфуртского автосалона, который откроется осенью. О планах продавать паркетник в России компания пока не заявляла. Но шансы на появление новинки в нашей стране есть – решилась же Kia привезти в РФ имиджевый универсал ProCeed.
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