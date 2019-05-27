Kia не удалось «сыграть в интригу»: ставший кроссовером Ceed поймали без камуфляжа

Засекреченным пока остается лишь интерьер нового паркетника корейской марки. Впрочем, премьера модели уже не за горами.

Единственное официальное изображение кроссовера, созданного на базе хэтча Ceed последней генерации, выложили в Сеть в феврале этого года. Скорее всего, как и полагается крупным автопризводителям, Kia планировала раскрывать модель постепенно, публикуя тизер за тизером. Однако планам марки сбыться не суждено. Так, еще в начале мая появилось шпионское фото, на котором была видна корма машины. На прошлой неделе, благодаря опять же папарацци, мы узнали, что паркетник зовется XCeed. А теперь в распоряжении итальянского издания alVolante оказались очередные снимки кросса без какого-либо камуфляжа. Судя по всему, модель поймали во время перерыва съёмок для рекламы.

Разумеется, Kia XCeed получил пластиковый обвес по периметру кузова. Кроме того, у кросса другие радиаторная решетка, бамперы, фары и фонари, на крыше есть рейлинги, по-новому оформлены задние окошки. По предварительным данным, паркетник крупнее исходного хэтчбека: длина XCeed составляет 4,38 метра против 4,31 метра у «просто» Ceed, а объем багажника увеличен с 395 до 426 литров. Дорожный просвет тоже вырос, но этот показатель пока неизвестен (у хэтчбека – 150 мм).

Фотографий интерьера XCeed пока нет. Предполагается, что внутри установили виртуальную «приборку» и модернизированный блок управления климатической установкой. Сенсорный экран мультимедийной системы стал больше – с диагональю 10,25 дюйма, тогда как у нынешних хэтча и универсала Ceed тачскрин может быть максимум 8-дюймовым. Впрочем, позже все эти обновки должны достаться и остальным членам семейства.

Двигатели наверняка перешли с обычного Сида: в Европе модель доступна с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDi (120 л.с.), «турбочетверками» 1.4 T-GDi (140 л.с.) и 1.6 T-GDi (204 л.с.), дизелем 1.6 CRDi (115 или 136 л.с.). Ожидалось, что привод у XCeed будет только передним, но некоторые зарубежные медиа рапортуют о наличии версии 4WD.

Известно, что для всех машин семейства Kia Ceed будет предусмотрена «мягкая» гибридная система с 48-вольтовым стартер-генератором, который помогает основному мотору в первые секунды после трогания (как у Kia Sportage). Затем XCeed и универсал Ceed SW должны превратиться в полноценные гибриды с возможностью подзарядки от электросети.

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Фирменные картинки нового кроссовера марка, вероятно, распространит в ближайшее время. Публичная премьера XCeed может пройти в рамках Франкфуртского автосалона, который откроется осенью. О планах продавать паркетник в России компания пока не заявляла. Но шансы на появление новинки в нашей стране есть – решилась же Kia привезти в РФ имиджевый универсал ProCeed.