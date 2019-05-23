Паркетник Kia на базе Сида показал «личико» и подтвердил свое имя – XCeed

Опубликованы свежие фото компактного кроссовера корейской марки. Новинка разделит моторную гамму с исходным хэтчбеком.

Дизайн-скетч паркетника, созданного на базе Ceed, компания Kia распространила в феврале этого года. В начале мая модель поймали во время тестов в Европе: машина была без маскировки, но тогда удалось сфотографировать только ее корму. Новые снимки были сделаны в Корее, их опубликовало местное издание Autospy. Причем на этот раз кросс запечатлели со всех сторон. Интересно, что у пойманной в Старом свете версии сзади красуется только эмблема марки, а вот на свежих кадрах мы видим имя модели – как и предполагалось, ее назвали XCeed.

От исходного хэтчбека кроссовер отличается наличием неокрашенного пластикового обвеса, иными бамперами, радиаторной решеткой и фарами. Багажная дверь тоже другая, фонари стали уже, по-новому оформлены задние окошки. Кроме того, по предварительным данным, XCeed крупнее и вместительнее хэтча: длина паркетника составляет 4,38 метра против 4,31 метра у «просто» Ceed, а объем багажника вырос с 395 до 426 литров. Дорожный просвет тоже увеличен, но этот показатель пока неизвестен (у хэтчбека – 150 мм).

В салоне должны появиться виртуальная «приборка» и модернизированный блок управления климатической установкой, сенсорный экран мультимедийной системы станет больше – с диагональю 10,25 дюйма, тогда как у нынешних хэтча и универсала Ceed тачскрин может быть максимум 8-дюймовым. Хотя все обновки интерьера затем достанутся и остальным членам семейства.

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Двигатели, вероятно, перейдут от донорского Сида: в Европе модель доступна с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDi (120 л.с.), «турбочетверками» 1.4 T-GDi (140 л.с.) и 1.6 T-GDi (204 л.с.), дизелем 1.6 CRDi (115 или 136 л.с.). Предполагалось, что привод у XCeed будет только передним, но некоторые зарубежные медиа рапортуют о наличии версии 4WD. Так ли это – узнаем только после официальной презентации. Зато уже известно, что вслед за Kia Sportage все модели семейства Ceed получат «мягкую» гибридную систему с 48-вольтовым стартер-генератором, который помогает основному мотору в первые секунды после трогания. Позже XCeed и универсал Ceed SW превратятся в полноценные гибриды с возможностью подзарядки от электросети.

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Публичная премьера паркетника может пройти на автосалоне во Франкфурте, который откроется в октябре текущего года. Пока нет информации о планах Kia продавать XCeed в России. Впрочем, раз уж у нас предлагают имиджевый универсал ProCeed, то есть шансы, что более практичный кроссовер также доберется до РФ.