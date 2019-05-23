Новый кросс Kia, который доберется до РФ: два варианта интерьера (в том числе под Mercedes)

Премьера компактного паркетника Kia состоится уже в июне. Кросс будет глобальной моделью, в Россию его привезут в следующем году.

Предвестник нового SUV корейской марки – концепт SP – дебютировал в 2018-м в Индии. Внешний облик серийной версии рассекретили на прошлой неделе, а пару дней назад в Сеть выложили первые шпионские фото интерьера. Теперь же Kia распространила официальные эскизы салона. Оказалось, что у модели два варианта оформления интерьера.

1 / 2 Салон нового кроссовера Kia для Индии 2 / 2 Салон нового кроссовера Kia для Индии

У кросса, предназначенного для индийского рынка, салон сделали по мотивам прошлогоднего концепта: «приборка» объединена с сенсорным экраном мультимедийной системы, как у последних «мерседесов». Правда, у товарного SUV аналоговые приборы, тогда как у SP Concept был еще один экран. А вот у глобальной конвейерной версии другая мультимедиа – с тачскрином, возвышающимся над передней панелью. Еще у индийского кросса иные дефлекторы обдува.

1 / 5 Салон глобального кроссовера Kia 2 / 5 Салон глобального кроссовера Kia 3 / 5 Салон глобального кроссовера Kia 4 / 5 Салон глобального кроссовера Kia 5 / 5 Салон глобального кроссовера Kia

В остальном интерьеры паркетника для Индии и «мирового» варианта идентичны, не считая, конечно, расположения рулевого колеса. Под блоком управления климатической установкой виднеется пустое пространство – судя по всему, там находится площадка для беспроводной зарядки. Кроме того, в список оборудования модели вошли проекционный дисплей и система подсветки салона.

1 / 2 Серийный кроссовер Kia 2 / 2 Серийный кроссовер Kia

Технические характеристики не раскрываются. По информации индийских СМИ, паркетник построен на модернизированной версии платформы от Hyundai Creta. Ожидается, что в Индии модель на первом этапе предложат с бензиновым и дизельным двигателями объемом 1,5 литра (отдача неизвестна), они будут сочетаться с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом». Позже кроссовер должен обзавестись 140-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.4 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Привод у индийского SUV, скорее всего, будет только передний. В других странах у кросса наверняка окажется своя моторная гамма, появление полноприводных версий тоже не исключено.

1 / 2 Концепт Kia SP, представленный в 2018 году 2 / 2 Концепт Kia SP, представленный в 2018 году

В Индии будут продавать машины локальной сборки, их уже собирают на новом заводе в штате Андрха Прадеш. В этой стране полноценная презентация модели пройдет 20 июня текущего года. Во втором полугодии новинка доберется до Кореи, а в России кроссовер появится в следующем году. Для нашего рынка производство также наверняка локализуют.