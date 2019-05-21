У аналога Hyundai Creta от Kia будет богатое оснащение

В Сеть выложили очередные шпионские фото нового кроссовера Kia. По предварительным данным, официальная премьера модели состоится в июне. Новинку будут продавать и в России.

Предвестник компактного паркетника – SP Concept – дебютировал в начале 2018-го. В марте этого года Kia показала эволюционировавший прототип, то есть почти готовый к массовому производству автомобиль, он получил к названию приставку Signature. А неделю назад марка, наконец, раскрыла экстерьер серийной модели, распространив ее эскизы. Салон новинки (имя пока не объявлено) до сих пор засекречен. Но получить представление об интерьере товарного кросса уже можно, благодаря шпионским снимкам, которые в редакцию сайта Throttle Blips прислал читатель. Фото были сделаны в Индии, ведь эта страна и станет первым рынком для модели.

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Передняя панель спрятана под тканью, но очертания материала дают понять, что кросс оснастили мультимедийной системой с «парящим» сенсорным экраном. У концепта SP «приборка» объединена с тачскрином, как у моделей Mercedes, а вот конвейерному «корейцу» такое решение не досталось. У прототипа виртуальная комбинация приборов, однако, судя по отблескам, серийная модель получила традиционные «колодцы». Зато в список оборудования паркетника Kia вошел проекционный дисплей. Еще кроссоверу прочат беспроводную зарядку для смартфонов и камеры кругового обзора.

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Технические характеристики в Kia пока не раскрыли. Предполагалось, что паркетник построен на базе актуальной Hyundai Creta. Однако теперь индийские СМИ сообщают о новой платформе, которая, тем не менее, ляжет в основу и следующей местной Креты. Как бы то ни было, у нынешнего кросса Хёндэ проекционного дисплея нет.

По предварительным данным, в Индии новинку Kia на первом этапе предложат с бензиновым и дизельным двигателями объемом 1,5 литра, их отдача неизвестна. Эти моторы будут сочетаться с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом». Позже модель должна обзавестись 140-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.4 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Привод у индийского SUV, скорее всего, будет только передний. В других странах у кросса наверняка окажется своя моторная гамма, появление полноприводных версий тоже не исключено.

1 / 4 Концепт Kia SP, представленный в 2018 году 2 / 4 Концепт Kia SP, представленный в 2018 году 3 / 4 Серийный кроссовер Kia 4 / 4 Серийный кроссовер Kia

В Индии предложат машины местного производства, кроссоверы уже собирают на новом заводе в штате Андрха Прадеш. Ожидается, что в этой стране полноценная презентация модели пройдет 20 июня текущего года.

Между тем ранее в Kia объявили, что новый кросс появится в России – это произойдет в 2020-м. Скорее всего, у нас также будут продавать автомобили локальной сборки.