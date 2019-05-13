ТОП-25 бестселлеров в РФ: продажи Xray упали почти в два раза, заметно «просел» и Solaris
Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), тройку лидеров по числу проданных в прошлом месяце автомобилей возглавляет Lada Granta. Её результат – 12 652 единицы. В пресс-центре АВТОВАЗа отметили, что этот результат является наивысшим для модели с начала 2019 года. Напомним, в марте «золото» было у Весты, однако теперь эта модель с результатом 10 131 шт., несмотря на прирост, располагается на второй строчке.
На третьем месте находится Kia Rio. Этот «кореец» с петербургской пропиской в апреле 2019-го купили 8 509 клиентов. У этой модели, единственной из тройки, зафиксирован «минус», правда, совсем небольшой – всего 0,2%.
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ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в России в апреле 2019 года
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2019 года, шт.
|Продажи в апреле 2018 года, шт.
|Разница, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 652
|7 447
|+ 5 205
|+ 69,9
|2
|Lada Vesta
|10 131
|7 786
|+ 2 345
|+30,1
|3
|Kia Rio
|8 509
|8 523
|— 14
|— 0,2
|4
|Hyundai Creta
|6 123
|5 933
|+ 190
|+ 3,2
|5
|Volkswagen Polo
|5 665
|4 882
|+ 783
|+ 16,0
|6
|Hyundai Solaris
|5 192
|6 520
|— 1 328
|— 20,4
|7
|Lada Largus
|3 646
|4 116
|— 470
|— 11,4
|8
|Renault Duster
|3 620
|3 503
|+117
|+ 3,3
|9
|Renault Sandero
|3 263
|2 657
|+ 606
|+ 22,8
|10
|Skoda Rapid
|3 261
|2 926
|+ 335
|+ 11,4
В первую пятёрку также входят Hyundai Creta (6 123 шт.) и Volkswagen Polo (5 665 шт.), у обеих моделей положительная динамика. Чего нельзя сказать о Hyundai Solaris, который с результатом 5 192 автомобиля располагается на 6-ой строке (хотя в предыдущем месяце он замыкал ТОП-5 лидеров). Спад продаж Соляриса по отношению к апрелю 2018 года составляет 20,4%.
Помимо Solaris во вторую пятёрку вошли Lada Largus, Renault Duster и Sandero, а также Skoda Rapid. Отметим, у Дастера впервые за последние полгода отмечен, пусть и небольшой, но «плюс» в продажах. Хотя это можно объяснить низкой базой, ведь в апреле 2018-го клиенты купили 3 503 выпущенных на заводе в Москве кроссовера.
Во второй части списка заметным «минусом» выделяется Lada Xray: продажи по отношению к апрелю 2018 года упали на 47%. Такой заметный спад объясняется высокой базой, ведь, к примеру, в марте было продано немногим больше высоких хэтчбеков, однако показатель оказался меньше прошлогоднего всего на 9,6%. Много потерял в прошлом месяце и внедорожник Chevrolet Niva (39%).
Есть в перечне и те автомобили, которые отличаются заметной положительной динамикой. Пока что не будем брать в расчёт Skoda Kodiaq, так как его прирост продаж объясняется тем, что в прошлом году в этом месяце ещё не продавали машины локального производства. Обратить внимание стоит на попавший в рейтинг самых популярных моделей Kia Soul (+37,7%), на Optima (+ 34%), а также на Toyota Camry (+ 27%).
|Место
|Модель
|Продажи в апреле 2019 года, шт.
|Продажи в апреле 2018 года, шт.
|Разница, шт.
|Разница, %
|11
|Renault Logan
|3 204
|2 960
|+ 244
|+ 8,2
|12
|Volkswagen Tiguan
|2 847
|2 921
|— 74
|— 2,5
|13
|Kia Sportage
|2 704
|3 096
|— 392
|— 12,7
|14
|Lada 4×4
|2 658
|3 145
|— 487
|— 15,5
|15
|Toyota Camry
|2 614
|2 059
|+ 555
|+ 27,0
|16
|Renault Kaptur
|2 288
|2 437
|— 149
|— 6,1
|17
|Lada Xray
|2 284
|4 309
|— 2 025
|— 47,0
|18
|Kia Optima
|2 239
|1 672
|+ 567
|+ 34,0
|19
|Toyota RAV4
|2 235
|2 284
|— 49
|— 2,1
|20
|Hyundai Tucson
|2 100
|2 003
|+ 97
|+ 4,8
|21
|Skoda Octavia
|2 042
|2 241
|— 199
|— 8,9
|22
|Skoda Kodiaq
|1 964
|482
|+ 1 482
|+ 307,4
|23
|Chevrolet Niva
|1 853
|3 034
|— 1 181
|— 39,0
|24
|Kia Soul
|1 791
|1 301
|+ 490
|+ 37,7
|25
|Kia Cee’d
|1 735
|1 848
|— 113
|— 6,1
В числе выбывших из списка (по сравнению с мартом 2019-го): Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander, Datsun on-DO. Освободившиеся строчки в прошлом месяце заняли Kia Soul, Cee’d, Skoda Kodiaq и Hyundai Tucson.
Первая тройка ТОП-25 самых продаваемых машин в первой трети 2019 года такая же, как и в апреле. Однако Hyundai Solaris всё ещё входит в первую пятёрку, а VW Polo по-прежнему «топчется» на 6-ом месте. Также в список, по сравнению с апрельским результатом, входят несколько давно знакомых нам кроссоверов: Nissan Qashqai и X-Trail, а также Mitsubishi Outlander.
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