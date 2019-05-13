ТОП-25 бестселлеров в РФ: продажи Xray упали почти в два раза, заметно «просел» и Solaris

Чуть больше половины моделей, входящих в список самых востребованных автомобилей в России в апреле, продемонстрировали отрицательную динамику продаж.

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), тройку лидеров по числу проданных в прошлом месяце автомобилей возглавляет Lada Granta. Её результат – 12 652 единицы. В пресс-центре АВТОВАЗа отметили, что этот результат является наивысшим для модели с начала 2019 года. Напомним, в марте «золото» было у Весты, однако теперь эта модель с результатом 10 131 шт., несмотря на прирост, располагается на второй строчке.

На третьем месте находится Kia Rio. Этот «кореец» с петербургской пропиской в апреле 2019-го купили 8 509 клиентов. У этой модели, единственной из тройки, зафиксирован «минус», правда, совсем небольшой – всего 0,2%.

ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в России в апреле 2019 года Место Модель Продажи в апреле 2019 года, шт. Продажи в апреле 2018 года, шт. Разница, шт. Разница, % 1 Lada Granta 12 652 7 447 + 5 205 + 69,9 2 Lada Vesta 10 131 7 786 + 2 345 +30,1 3 Kia Rio 8 509 8 523 — 14 — 0,2 4 Hyundai Creta 6 123 5 933 + 190 + 3,2 5 Volkswagen Polo 5 665 4 882 + 783 + 16,0 6 Hyundai Solaris 5 192 6 520 — 1 328 — 20,4 7 Lada Largus 3 646 4 116 — 470 — 11,4 8 Renault Duster 3 620 3 503 +117 + 3,3 9 Renault Sandero 3 263 2 657 + 606 + 22,8 10 Skoda Rapid 3 261 2 926 + 335 + 11,4

В первую пятёрку также входят Hyundai Creta (6 123 шт.) и Volkswagen Polo (5 665 шт.), у обеих моделей положительная динамика. Чего нельзя сказать о Hyundai Solaris, который с результатом 5 192 автомобиля располагается на 6-ой строке (хотя в предыдущем месяце он замыкал ТОП-5 лидеров). Спад продаж Соляриса по отношению к апрелю 2018 года составляет 20,4%.

Помимо Solaris во вторую пятёрку вошли Lada Largus, Renault Duster и Sandero, а также Skoda Rapid. Отметим, у Дастера впервые за последние полгода отмечен, пусть и небольшой, но «плюс» в продажах. Хотя это можно объяснить низкой базой, ведь в апреле 2018-го клиенты купили 3 503 выпущенных на заводе в Москве кроссовера.

Во второй части списка заметным «минусом» выделяется Lada Xray: продажи по отношению к апрелю 2018 года упали на 47%. Такой заметный спад объясняется высокой базой, ведь, к примеру, в марте было продано немногим больше высоких хэтчбеков, однако показатель оказался меньше прошлогоднего всего на 9,6%. Много потерял в прошлом месяце и внедорожник Chevrolet Niva (39%).

Есть в перечне и те автомобили, которые отличаются заметной положительной динамикой. Пока что не будем брать в расчёт Skoda Kodiaq, так как его прирост продаж объясняется тем, что в прошлом году в этом месяце ещё не продавали машины локального производства. Обратить внимание стоит на попавший в рейтинг самых популярных моделей Kia Soul (+37,7%), на Optima (+ 34%), а также на Toyota Camry (+ 27%).

Место Модель Продажи в апреле 2019 года, шт. Продажи в апреле 2018 года, шт. Разница, шт. Разница, % 11 Renault Logan 3 204 2 960 + 244 + 8,2 12 Volkswagen Tiguan 2 847 2 921 — 74 — 2,5 13 Kia Sportage 2 704 3 096 — 392 — 12,7 14 Lada 4×4 2 658 3 145 — 487 — 15,5 15 Toyota Camry 2 614 2 059 + 555 + 27,0 16 Renault Kaptur 2 288 2 437 — 149 — 6,1 17 Lada Xray 2 284 4 309 — 2 025 — 47,0 18 Kia Optima 2 239 1 672 + 567 + 34,0 19 Toyota RAV4 2 235 2 284 — 49 — 2,1 20 Hyundai Tucson 2 100 2 003 + 97 + 4,8 21 Skoda Octavia 2 042 2 241 — 199 — 8,9 22 Skoda Kodiaq 1 964 482 + 1 482 + 307,4 23 Chevrolet Niva 1 853 3 034 — 1 181 — 39,0 24 Kia Soul 1 791 1 301 + 490 + 37,7 25 Kia Cee’d 1 735 1 848 — 113 — 6,1

В числе выбывших из списка (по сравнению с мартом 2019-го): Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander, Datsun on-DO. Освободившиеся строчки в прошлом месяце заняли Kia Soul, Cee’d, Skoda Kodiaq и Hyundai Tucson.

Первая тройка ТОП-25 самых продаваемых машин в первой трети 2019 года такая же, как и в апреле. Однако Hyundai Solaris всё ещё входит в первую пятёрку, а VW Polo по-прежнему «топчется» на 6-ом месте. Также в список, по сравнению с апрельским результатом, входят несколько давно знакомых нам кроссоверов: Nissan Qashqai и X-Trail, а также Mitsubishi Outlander.