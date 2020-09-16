Kia показала будущие новинки: линейку пополнят семь моделей

Компания Kia намерена «отвоевать своё место под солнцем» на мировом рынке электромобилей. Ещё в начале текущего года в Киа объявили о стратегии развития под названием «Plan S». Она рассчитана на пять лет, до 2025-го. Согласно этому плану, марка будет постепенно электрифицировать модельный ряд и отказываться от использования двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, предусмотрено смещение фокуса на SUV и увеличение их доли в модельном ряду. Ещё один пункт стратегии – наращивание темпов производства машин.



Теперь в Kia показали тизер будущих «зелёных» новинок и опубликовали уточнение по стратегии. Так, производство семи автомобилей, чьи силуэты видны на изображении, стартует до 2027 года. По представленной на картинке «семёрке» конкретики от компании пока почти нет.

Известно лишь, что первенцем новой «розеточной» линейки Kia, станет автомобиль, разрабатываемый в рамках проекта CV. Компания обещает представить его в 2021 году как глобальную модель, предназначенную для многих регионов. В основу новинки ляжет платформа E-GMP. Ожидается, что запас хода на одной зарядке у этого электрокара составит около 500 км, а его внешность может быть выполнена в стиле концепта Kia Futuron, который был представлен в ноябре 2019-го.



На фото: концепт Kia Futuron 1 / 2 На фото: концепт Kia Futuron 2 / 2

Кстати, «тележку» E-GMP (Electric-Global Modular Platform) совместными усилиями разработали Kia и Hyundai. Партнёр, в частности, намерен выпускать на этой платформе «зелёные» автомобили нового семейства Ioniq: сначала, в начале 2021-го, на рынке появится паркетник Ioniq 5 (его предвестником был прошлогодний концепт Hyundai 45); в 2022-ом на конвейер встанет Ioniq 6 (разрабатывается по мотивам Hyundai Prophecy); а ещё через пару лет стартует производство полноразмерных кроссоверов Ioniq 7.

Вернёмся к списку новинок Kia: вероятно, в нём окажется и серийный автомобиль, созданный по мотивам концепта Imagine, который назвали неким «сплавом» внедорожника, кроссовера и седана. Напомним, шоу-кар представили в начале марта 2019-го в рамках Женевского автосалона. В конце прошлого года стало известно о том, что серийная модель уже находится в разработке. Информации о «начинке» пока нет.



На фото: концепт Kia Imagine 1 / 2 На фото: концепт Kia Imagine 2 / 2

В компании предполагают, что к 2029 году на долю электромобилей в структуре мировых продаж Kia будет приходиться одна четвёртая часть (25%), на промежуточном этапе – к 2025 году – производитель намерен добиться 20-процентной доли «зелёных» автомобилей от общего объёма продаж на крупнейших и важнейших для бренда рынках – в Корее, Западной Европе и Северной Америке.

Напомним, весной 2020 года стало известно о планах Kia по выпуску конкурента Citroen Ami. Новинкой окажется городской электромобиль, ещё более компактный и доступный по цене, чем Picanto (ценник Citroen Ami на домашнем рынке равен 6,9 тыс. евро, что эквивалентно почти 613 тыс. рублей по текущему курсу). Ожидается, что эта новинка Kia появится в продаже уже в 2022 году.

