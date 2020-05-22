Очень дёшево и очень сердито: Kia создаст конкурента Citroen Ami

Младшей моделью Kia на данный момент является хэтчбек А-класса Picanto, который недавно пережил рестайлинг , но скоро в линейке корейской марки появится ещё более компактная и намного более доступная модель — городской электромобиль, который должен стать безопасной альтернативой общественному транспорту в посткоронавирусуную эпоху.

Дебютировавший в феврале этого года Citroen Ami стал самым доступным электромобилем на европейском рынке. Его продажи только что начались во Франции: за базовую комплектацию просят всего 6000 евро с учётом правительственной эко-скидки (без неё — 6900 евро). Почему так дёшево? В чём подвох? В том, что это технически очень простое транспортное средство, сертифицированное как квадроцикл, то есть без современных систем безопасности. Полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватит лишь на 75 км пробега по циклу WLTP. Мощность электромотора — 6 кВт (8 л.с.). Максимальная скорость — 45 км/ч. В кузов длиной 2410 мм помещаются всего два человека и 65 л багажа. В общем, далеко не уедешь.

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Пока непонятно, насколько успешным или провальным окажется Citroen Ami, особенно с учётом того, что основная модель его распространения — это лизинг/подписка/аренда, а не прямые продажи, но компания Kia уже хочет делать свою такую же модель, о чём в интервью журналу Auto Express сообщил операционный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера. Топ-менеджер ссылается на проведённый его компанией опрос, показывающий, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 отпугнула жителей городов от общественного транспорта, и 65% респондентов теперь хотят ездить на личном автомобиле (до коронавируса было 34%).



Соответственно перед производителями открылась огромная ниша по обслуживанию напуганных, но при этом совсем не богатых, и в значительной части откровенно бедных горожан. Купить себе полноценный автомобиль они не могут, и даже 6000 евро для них зачастую неподъёмная сумма. Но подписка или аренда, особенно долгосрочная, простенького электрического «квадрика» вполне способна конкурировать по цене с проездным на автобус/трамвай/метро.

Эррера прямо называет Citroen Ami главным ориентиром при разработке самой доступной модели Kia. И хотя работа над ней только началась, ожидать премьеры можно уже в следующем году, в продаже — в 2022-м. Никакой более подробной информации пока нет.

В настоящее время в линейке Kia имеются лишь конверсионные «электрички», то есть сделанные на базе моделей, изначально предназначенных под установку ДВС (e-Soul, e-Niro). Лишь в следующем году корейская марка представит полностью оригинальный электрический кроссовер по мотивам концепта Imagine образца 2019 года, а к 2025 году в линейке Kia будет уже 11 электрокаров. Некоторые из них, очевидно, получат платформу американского стартапа Canoo, с которым в начале этого года Hyundai и Kia заключили партнёрство, но разработкой «тележки» для бюджетного сити-кара, как дал понять Эррера, займётся непосредственно Kia.