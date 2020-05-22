Новинки ×

Очень дёшево и очень сердито: Kia создаст конкурента Citroen Ami

22.05.2020 127 0 0

Младшей моделью Kia на данный момент является хэтчбек А-класса Picanto, который недавно пережил рестайлинг, но скоро в линейке корейской марки появится ещё более компактная и намного более доступная модель — городской электромобиль, который должен стать безопасной альтернативой общественному транспорту в посткоронавирусуную эпоху.

 

Дебютировавший в феврале этого года Citroen Ami стал самым доступным электромобилем на европейском рынке. Его продажи только что начались во Франции: за базовую комплектацию просят всего 6000 евро с учётом правительственной эко-скидки (без неё — 6900 евро). Почему так дёшево? В чём подвох? В том, что это технически очень простое транспортное средство, сертифицированное как квадроцикл, то есть без современных систем безопасности. Полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватит лишь на 75 км пробега по циклу WLTP. Мощность электромотора — 6 кВт (8 л.с.). Максимальная скорость — 45 км/ч. В кузов длиной 2410 мм помещаются всего два человека и 65 л багажа. В общем, далеко не уедешь.

Citroen Ami
1 / 3
Citroen Ami
2 / 3
Citroen Ami
3 / 3

Пока непонятно, насколько успешным или провальным окажется Citroen Ami, особенно с учётом того, что основная модель его распространения — это лизинг/подписка/аренда, а не прямые продажи, но компания Kia уже хочет делать свою такую же модель, о чём в интервью журналу Auto Express сообщил операционный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера. Топ-менеджер ссылается на проведённый его компанией опрос, показывающий, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 отпугнула жителей городов от общественного транспорта, и 65% респондентов теперь хотят ездить на личном автомобиле (до коронавируса было 34%).

Соответственно перед производителями открылась огромная ниша по обслуживанию напуганных, но при этом совсем не богатых, и в значительной части откровенно бедных горожан. Купить себе полноценный автомобиль они не могут, и даже 6000 евро для них зачастую неподъёмная сумма. Но подписка или аренда, особенно долгосрочная, простенького электрического «квадрика» вполне способна конкурировать по цене с проездным на автобус/трамвай/метро.

Эррера прямо называет Citroen Ami главным ориентиром при разработке самой доступной модели Kia. И хотя работа над ней только началась, ожидать премьеры можно уже в следующем году, в продаже — в 2022-м. Никакой более подробной информации пока нет.

В настоящее время в линейке Kia имеются лишь конверсионные «электрички», то есть сделанные на базе моделей, изначально предназначенных под установку ДВС (e-Soul, e-Niro). Лишь в следующем году корейская марка представит полностью оригинальный электрический кроссовер по мотивам концепта Imagine образца 2019 года, а к 2025 году в линейке Kia будет уже 11 электрокаров. Некоторые из них, очевидно, получат платформу американского стартапа Canoo, с которым в начале этого года Hyundai и Kia заключили партнёрство, но разработкой «тележки» для бюджетного сити-кара, как дал понять Эррера, займётся непосредственно Kia.

квадроцикл электромобиль новинки KIA

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Нет возможности, но есть желание: как самому собрать простой толщиномер Сейчас мало кто согласен покупать машину, довольствуясь беглым внешним осмотром. Дотошные покупатели пользуются услугами профессиональных автоподборщиков, ездят на диагностику в сервисы, про... 408 0 1 22.05.2020
Статьи / Новинки Renault Kaptur 2020: платформа – старая, турбомотор и CVT – от Arkana. Атмосферный 2,0 – в утиль Главным достоинством нового «Каптюра» была заявлена «модульная SUV-платформа следующего поколения», однако, презентуя машину журналистам, в российском представительстве Renault благоразумно... 2114 5 0 21.05.2020
Статьи / Практика Топливо, запчасти и не только: какие запасы сделать на «черный день», а какие не стоит? Экономическая ситуация ухудшается, ползут вверх цены, растет риск потери работы... В этой ситуации у некоторых автовладельцев может возникнуть мысль сделать запас расходников для обслуживани... 653 2 3 21.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 44963 13 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 41730 8 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 30421 18 1 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше