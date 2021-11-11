Kia показала новый трёхрядный кроссовер и рассказала о планах в Европе

О своей стратегии развития Plan S компания Kia рассказала ещё в начале текущего года. Вполне в духе актуальных тенденций в автопроме одним из приоритетных направлений для производителя стал постепенный переход на разработку, выпуск и продажу электромобилей. Теперь стало известно о том, что Киа намерена перевести свои производственные площадки, расположенные в Корее, США, Китае и Индии, на использование электроэнергии от солнечных батарей.



Тизер концепта Kia EV9

Кроме того, в компании решили перевести собственный автопарк на гибриды и электромобили в 2030 году. Компания намерена в полном объёме «озеленить» линейку в Европе (где экологические нормы подвергаются постоянному ужесточению) уже в 2035-ом. Для других ключевых для бренда рынков назначен другой, более поздний срок – 2040 год. Одной из главных задач компании является значительное сокращение выбросов СО2 в атмосферу (по сравнению с уровнем 2019 года планируется уменьшить объём на 97% – к 2045-му).



Также сегодня корейская компания опубликовала несколько тизеров концепта большого кроссовера Kia EV9. Официальная премьера этого шоу-кара пройдёт на следующей неделе, 17 ноября, в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Информации о новинке пока немного, производитель пока что даже не сообщил примерный срок, когда стоит ждать серийную модель, созданную на основе концептуального паркетника.



Судя по рассекреченным изображениям, у нового электрического кроссовера Kia будут традиционные для сегмента пропорции, однако пока что автомобиль выглядит весьма футуристично. Речь идёт о больших колёсах и соответствующих арках, а также об узкой формы фарах и соответствующих задних фонарях. Здесь же можно упомянуть камеры, заменяющие традиционные зеркала заднего вида, а ещё отсутствие дверных ручек. У Kia EV9 заметен панорамный люк, а конструкция крыши визуально плавающая из-за затемнённых стоек.



Тизер салона концепта Kia EV9

Салон полностью пока не показали, Киа пока что расщедрилась только на изображение передней панели со штурвалом, который заменяет традиционное рулевое колесо. Судя по картинке, большой горизонтально вытянутый экран объединяет в себе и виртуальную «приборку», и тачскрин информационно-развлекательной системы. Известно, что для отделки салона были использованы переработанные материалы (рыболовные сети и пластиковые бутылки).



В основу Kia EV9 легла платформа E-GMP, она знакома нам по ранее представленному кросс-хэтчбеку EV6 (на российский рынок эта новинка должна выйти в 2022 году). У концепта три ряда сидений, причём водителю и пассажирам должно быть комфортно (даже в третьем ряду).

Информации о начинке «электрокроссовера» пока нет. Возможно, больше информации станет известно в ходе официальной презентации шоу-кара в Лос-Анджелесе. Отметим, на сегодняшний день в «зелёную» линейку Kia помимо упомянутого EV6 входят также Soul EV, Niro EV, а ещё коммерческий автомобиль Bongo EV (последний доступен только на домашнем рынке).

