Kia запустила в серию обновлённый Rio для российского рынка. В продаже – осенью

Родственником Kia Rio является Hyundai Solaris – обе модели, предназначенные для российского и ряда экспортных рынков, выпускаются на мощностях петербургского завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР). Автомобили сменили поколение в 2017-ом, настало время планового рестайлинга. «Посвежевший» седан Solaris поступил в продажу на нашем рынке в начале этого года, а обновлённый Rio должен выйти в ближайшее время.



В российском офисе Kia рассказали о том, что рестайлинговая «четырёхдверка» уже запущена в серию на предприятии ХММР. Любопытно, что «наш» Рио получит порцию обновлений раньше, чем его китайский «брат» под названием K2, тогда как Солярис «посвежел» после версии, предназначенной для «поднебесного» рынка, где автомобиль известен как Verna.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, дизайн экстерьера рестайлингового седана для российского рынка была создана под руководством вице-президента по дизайну Kia Design China Олега Сона, но разработка велась в тесном сотрудничестве с «нашим» подразделением бренда.

Российская версия Kia Rio в ходе обновления получила «клыкастую» головную оптику со встроенными светодиодными ДХО. Фары зрительно составляют единое целое с новой решёткой радиатора, которая сохранила свою узнаваемую форму, но стала крупнее. В переднем бампере седана теперь появились «треугольники» с интегрированными в них «противотуманками». Задний бампер дополнили вертикальными светоотражателями, треугольными патрубками выпускной системы (вероятно, один из них является декоративной накладкой) и имитацией диффузора.



Задние фонари получили иную светодиодную «начинку», на крыше седана появилась антенна-плавник чёрного цвета (вне зависимости от окраса кузова). Кроме того, обновлённый Rio снабдили колёсными дисками иного дизайна, но прежнего размера – либо 15, либо 16 дюймов. Новый обвес увеличил длину седана Kia на 20 мм (теперь – 4420 мм). Остальные габариты остались такими же как и у дореформенной «четырёхдверки», в том числе и повышенный для российского варианта дорожный просвет (160 мм).

Об интерьере «посвежевшего» Rio информации пока нет. Вероятно, в ходе обновления модель получила новую мультимедийную систему, также в салоне могли измениться материалы для отделки. Более подробная информация о комплектациях появится позже.



В местном офисе Kia подтвердили, что моторную гамму российского Kia Rio в ходе рестайлинга не тронули. Автомобиль по-прежнему будет доступен с бензиновыми четырёхцилиндровыми «атмосферниками» объёмом 1,4 и 1,6 литра с отдачей 100 и 123 л.с. соответственно. Эти моторы работают в паре с шестискоростной «механикой» и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Кстати, у Solaris линейка двигателей в ходе рестайлинга тоже осталась прежней.

«Посвежевший» седан Rio выйдет на рынок осенью 2020 года. Позже обновится и версия «приподнятого» хэтчбека, которая у нас продаётся с приставкой X-Line к названию. В РФ с января по август текущего года дилеры Kia реализовали 50 859 экземпляров Рио, что на 17,4% меньше, чем годом ранее (это чуть больше, чем российский авторынок просел в целом за тот же период). При этом модель по-прежнему остаётся самой популярной иномаркой российской сборки и входит в тройку лидеров ТОП-25 самых востребованных автомобилей.

