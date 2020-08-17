Обновлённый Kia Rio для России: первые официальные фото. Скоро в продаже

Плановый рестайлинг принес самой популярной иномарке РФ «клыкастую» головную оптику и другие бамперы. Кроме того, модель стала крупнее. Двигатели, скорее всего, прежние.

Родственные модели Hyundai Solaris и Kia Rio сменили поколение в России в 2017-м. Седан Хёндэ уже пережил рестайлинг – такой Солярис стартовал на нашем рынке в начале текущего года. А теперь пришла очередь и Rio: российский офис Kia сегодня распространил первые изображения посвежевшей «четырехдверки». Кстати, наш Рио обновился раньше своего китайского брата K2, хотя в случае с Солярисом было наоборот – сначала представили «поднебесный» вариант (в КНР модель Hyundai зовется Verna).

Как отметили в компании, облик обновленного седана создан под руководством Олега Сона, вице-президента по дизайну Kia Design China, при этом работы шли в тесном сотрудничестве с российским подразделением марки.

Итак, наш Rio получил «клыкастые» фары (в них встроены светодиодные ДХО), которые теперь визуально объединены с новой радиаторной решеткой (она стала больше). Еще заменили бамперы: в переднем появились «треугольники» (в нижние интегрировали противотуманки), в заднем – вертикальные светоотражатели, треугольные же патрубки выхлопной системы (впрочем, один из них, скорее всего, лишь декоративная накладка) и имитация диффузора. За счет нового обвеса длина «четырехдверки» увеличилась на 20 мм до 4420 мм.



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В фонарях – иная светодиодная «начинка», а на крыше установили антенну-плавник, которая всегда выполнена в черном вне зависимости от цвета кузова. Вдобавок модели обещаны диски нового дизайна (все так же 15- или 16-дюймовые). Дорожный просвет – прежние 160 мм.



Интерьер пока не раскрыт. Не исключено, что Kia Rio досталась новая мультимедийная система, плюс могли поменять материалы отделки.

Дореформенный Kia Rio 1 / 3 Дореформенный Kia Rio 2 / 3 Дореформенный Kia Rio 3 / 3

О технике в компании тоже еще не рассказали, но моторы наверняка прежние – как и у Соляриса после рестайлинга: оба «корейца» оснащаются бензиновыми «атмосферниками» 1.4 MPI и 1.6 MPI мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, двигатели работают в паре с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом».



На российский рынок рестайлинговый седан Kia Rio выйдет, судя по всему, в ближайшее время. Следом обновится и кросс-хэтч Rio X-Line.

Отметим, Рио остается самой востребованной иномаркой в нашей стране, хотя его продажи и снижаются: в 2019-м реализовано 92 475 единиц, что на 8% меньше по сравнению с 2018-м; результат января-июля этого года – 43 195 штук (-21%).